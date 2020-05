Mölder: enne sügist me kindlasti hädaolukorraseadust muutma ei hakka

"Mis puudutab hädaolukorra seaduse muutmist, siis seda hetkel plaanis ei ole. Mis puudutab nakkushaiguste tõrje seadust, siis oleme seda korduvalt väljendanud, et selle teema jurude võiks tulla sügisel tervikuna tagasi, et näha, kus need kitsaskohad veel on, mis lappimata jäid siin kiires tervikprotsessis," ütles Mölder ERR-ile.

Ta rõhutas, et kindlasti ei võeta seadusemuutmist ette enne sügist, sest soov on ära näha, kas ja milline tuleb koroonaviiruse teine laine, mida praegu sügisesse prognoositakse, et teha kujunevast olukorrast informeeritumad otsused seadusesse.

"Praegu kiirkorras, enne suve algust me midagi kindlasti kiirkorras muutma ei hakka," rõhutas Mölder ERR-ile.

Ta leiab, et uuesti seaduse kallale asudes võiks paluda analüüsi ka justiits- või siseministeeriumilt, kes on samuti võimalike uute, muude valdkondade kriise ohjavate ametiasutuste juhtministeeriumid. Praegu läks avalik arutelu liialt terviseameti keskseks, sest seadus peab silmas kõiki kriisi korraldavaid asutusi.

"Teatud rollid on piisavalt ebaselgelt lahti kirjututatud," leidis Mölder, lisades, et valitsus tervikuna peaks saama hädaollukorras rohkem volitusi, nagu oli ka seaduse algses tekstis.

Seadust uuesti lahti võttes tahab Mölder selleks piisavalt aega võtta ja debatti põhjalikumalt pidada.

Presidendi kriitika kohta riigikogu aadressil ütles Mölder, et seda võib kohati hoopis tunnustusena võtta.

"President ütleb, et tegemist on tema vaatevinklist kiire ja konarliku seaduseloomega. Mina ütleks, et eriolukorras peabki riigikogu kiiresti tegutsema. Kriis tähendabki, et ostuseid peab lahendama kiirelt ja võimalikke osapooli arvesse võttes," ütles Mölder.

Ta lisas, et poliitilise vastutuse roll kiirkorras ja ebakõlasid sisaldava seaduse eest jääb niikuinii parlamendile.