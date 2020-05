Manafort vabanes koroonaohu tõttu vanglast koju karistust kandma

Eelmisel aastal maksukuritegudes ja pangapettuses süüdi mõistetud Manafort peab karistust edasi kandma Virginias oma kodus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Manafort kannatab tema juristide sõnul kõrge vererõhu ja hingamisprobleemide käes.

USA-s on vanglast vabastatud üle 2400 kinnipeetava, et piirata viiruse levikut. Kogu riigis on aga üle 2,5 miljoni kinnipeetava.