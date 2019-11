USA justiitsministeeriumi laupäeval avaldatud dokumentides märgiti, et toonase presidendikandidaadi Donald Trumpi tippnõunik ütles juba 2016. aasta suvel, et Demokraatliku Partei e-kirjade häkkimise taga on Ukraina, mitte Venemaa.

Trump ja tema esindajad on väitnud, et Kiiev häkkis Demokraatliku Rahvuskomitee serveritesse ja sokutas tõendeid Venemaa süüdi lavastamiseks, et kahjustada USA liidri valimise legitiimsust.

Trump on avaldanud Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile survet uurida nii seda vandenõuteooriat kui oma võimalikku valimisrivaali Joe Bidenit. See samm on Trumpi vastu alustatud tagandamisjuurdluse keskmes.

Laupäeval avaldatud sajad leheküljed dokumente olid osa USA meediakanalitele Buzzfeed ja CNN antud esimesest kogumist. Buzzfeed ütles, et järgmised kogumid sisedokumente eriprokurör Robert Muelleri juurdlusest Venemaa sekkumise kohta 2016. aasta valimistesse avaldatakse järgmised kaheksa aastat igal kuul.

Trumpi kampaaniajuht Paul Manafort, kes viibi praegu finantskuritegude ja võimuesindajatele valetamise eest vanglas, levitas varem oma abide seas teooriat, et Ukraina, mitte Venemaa häkkis Demokraatliku Rahvuskomitee serveritesse, ütles kampaaniajuhi abi Rick Gates Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI).

2016. aasta juulis alustas WikiLeaks tuhandete Demokraatliku Rahvuskomitee e-kirjade avaldamist, tekitades piinlikkust Trumpi rivaalile Hillary Clintonile. USA luure teatas hiljem, et häkkimise korraldasid Vene spioonid, kes andsid saadud materjalid üle WikiLeaksile.

Laupäeval avaldatud dokumendid näitasid ka seda, kuidas Trump, tema tähtsamad abid ja perekonnaliikmed arutasid korduvalt, kuidas saada enda valdusesse demokraatide e-kirju, mida WikiLeaks oli omandanud.