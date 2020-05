Kui juunikuus Eestis enam uusi koroonahaigeid ei lisandu, siis on võimalik, et juulis on koroonaviirusest tervenenud kõik inimesed, ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai.

Millest meile räägib asjaolu, et stabiilne nakatumiste tase on juba üle nädala umbes 5-10. Miks miks ei ole uute nakkuste arv kukkunud nulli, kui kõik nakatunud tulevad praegu teadaolevalt olemasolevatest kolletest?

Kõik uued nakatunud ei ole ikkagi meile eelnevalt teada. Tänaseks statistiliselt teadaolevad nakkushaiged, kes on laboratoorselt kinnitatud, nendest umbes veerand on olnud need, kelle kohta me ei oska öelda, kust nad selle nakkuse on saanud. See tõsiasi kehtib ka täna.

Ikkagi jätkuvalt me näeme haigestumisi, näeme uusi kinnitatud haigusjuhtumeid, kus inimene tegelikult ei ole seotud meile varem teadaoleva nakkushaigusjuhtumiga ja me ei oska ka öelda, kust ta selle nakkuse on saanud. See tähendab seda, et nakkus levib jätkuvalt kohapeal.

Läbi õige käitumise ja piirangute me oleme suutnud ühiskonnas haigestumise viia üsna miinimumini.

Aga selle haiguse puhul tuleb arvestada sellega, et teatud varjatud levik on võimalik. Sellepärast, et haigus kohati avaldub üsna leebelt ja mõõdukalt ja seega inimene ei pruugi üldse tähelepanu pöörata oma haigusele ja see võimaldab sellistel viirustel püsivalt levima jääda.

Loomulikult - mida väiksem on haigestumine, mida rohkem me uusi haigusjuhte üles leiame, seda väiksem on ka võimalus haigusel levida.

Ja võimalik, et me näeme mingil hetkel ka seda, et Eestis näiteks suveperioodiks läheb see haigestumine päris nulli. Aga me ei saa ka välistada, et me jäämegi tegelikult leidma neid üksikuid haigusjuhte ka läbi suve.

Millal terviseamet sooviks näha uute nakkusjuhtumite nulli jõudmist? Kas olete paika pannud mingi ajavahemiku, et kui nakkusjuhtumite arv nulli ei jõua, siis tuleb rakendada mingeid meetmeid?

Me oleme praegu pigem keskendunud keerulistele stsenaariumitele. Loomulikult, kui me ei näe kaks nädalat Eestis mitte ühtegi uut haigestumist, siis see on kõigi jaoks hea uudis ja siis me saame tõesti hakata läbi rääkima, kas ja kus on vaja üldse mingitest piirangutest rääkida. Selle puhul tuleb vaadata ka suurt pilti. Täna üheski Euroopa riigis haigestumine ei ole täiesti peatunud. See on alati üks faktor.

Hea uudis on see, et terviseameti Lõuna regioonis, ehk Jõgevamaal, Tartumaal, Viljandimaal, Pärnumaal, Põlvamaal ja Võrumaal, ei ole tänase seisuga teadaolevalt mitte ühtegi uut aktiivset haigusjuhtu, ei ole ka jälgimisel ühtegi haigega kokku puutunud inimest.

Nii on meil juba maakondi, kus me ei näe uusi haigusjuhte. See räägib trendist, et haiguse levik on hästi kontrolli all ja haigestumine tegelikult on hästi madal.

Kuidas praegu on tervenejate ja uute haigusjuhtude suhe omavahel? Kumba on rohkem?

Täna on tervenemisi meil ikkagi oluliselt rohkem. Me ju päeva jooksul avastame ainult üksikuid haigusjuhte.

Nüüd me jõuame selleni, kus me näeme haigestumise kõrgperioodil haigestunud inimeste tervenemist. 8. mai seisuga oli tervenenute osakaal ligikaudu 70 protsenti, tänaseks on neid kindlasti veel rohkem.

Millal me võime praeguste trendide jätkudes näha viimase koroonapatsiendi haiglast vabanemist või üldse viimast tervenemist?

Jah, õnneks saab rääkida ka sellest, et haiglaravil viibivate patsientide arv on jätkuvalt langustrendis. Selle haiguse puhul haiglaravi vajadus reeglina tekib teatud ajalise viitega, me räägime näiteks nädalasest viitest. Tihtipeale ägeneb haigestunud inimesel haigus hilisemas faasis, haiguse teisel nädalal. Tihti kestab ka haiglaravi üsna pikalt, ligikaudu kümme päeva. Siin tuleb arvestada, et seda efekti haiglaravil me näeme kindlasti vähemalt kahenädalase viitega või isegi kolme-neljanädalase viitega.

Me prognoosime praegu, et kui juunikuuga teadaolev haigestumine puudub, siis juulis me võiksime rääkida sellest, et haiglaravil ei viibi enam ühtegi COVID-19-postiivet patsienti.

Intervjuu täieneb!