Alates aprilli lõpust on politsei- ja piirivalveameti laev ja seirelennuk tuvastanud Narva lahes kümne kilomeetri kaugusel Toilast merereostuse, samuti on reostuse fikseerinud EMSA satelliit. Merepõhjast pärineva raske kütteõli allikas on tõenäoliselt vana laevavrakk.

Alates 23. aprillist on Narva lahest kümmekonna kilomeetri kaugusel Toilast põhja pool fikseeritud mitmel järjestikusel nädalal merereostus, teatas PPA.

PPA reostustõrje vanemspetsialist Tauno Mettis ütles, et reostusest võeti proov, mis anti edasisteks uuringuteks üle keskkonnainspektsioonile. "Keskkonnainspektsiooni proovi alusel on fikseeritud, et tegemist on raske kütteõliga," ütles Mettis.

Toila sadamakapteni Veiko Simmi andmetel on kolmel päeval merepõhjas käinud mereväe tuukrid reostusallika tõenäoliselt tuvastanud. "Merest leiti pooleks läinud Saksa sõjalaeva vrakk. Leke paistab olevat ahtriosas, kuid kuna nähtavus oli halb, siis oli täpset lekkekohta raske tuvastada. Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et vraki lähistel tuvastasid tuukrid 11 lõhkekeha," sõnas Simm.

Eksperdid teevad tööd selle nimel, mil viisil on võimalik reostus lokaliseerida ja likvideerida.

PPA on saatnud ametiabi taotluse Veeteede Ametile eesmärgiga saada ja paigaldada piirkonda õlitõkkepoomid, millega on võimalik absorbentainega likvideerida piirkonnast lekkiv naftareostus.

"Selleks, et selgeks teha reostuse tegelik päritolu, tellime vraki ja merepõhja täpsemad uuringud," lisas vanemspetsialist Mettis.

Mettis kinnitas, et praegu elanikele ohtu ei ole, ent kui piirkonda paigaldatakse õlitõkkepoomid, tuleb merel liigeldes olla ettevaatlik.

Piirkonnas on toimetamine ohtlik, kuna merepõhja sügavus on seal üle 35 meetri ning piirkonnas on sõjalaevade vrakke ja neilt pärinevaid ohtlikke lõhkekehi. Seetõttu otsitakse muu hulgas ka erinevaid võimalusi, kuidas kõige ohutumalt reostustõrje töid teha.



Lekib tõenäoliselt vrakk T-32

Tõenäoliselt tuleb leke vrakilt T-32, mille kohta sukeldumisklubi Meremark kodulehel võib lugeda järgmist:



"Laeva T-32 vrakk lebab Toila sadamast 10 km kaugusel ja on lagunenud vee all kolmeks suuremaks tükiks, mis asuvad umbes 150 m raadiuses. Vraki ahtriosas on näha suur vint, trosse ja muud laevavarustust. Keskmise ja vööriosa juures on laialipillutud palju miine. Ettevaatamatule sukeldujale võib see ohtlikuks osutuda. Sukeldujad ei tohiks midagi puutuda ja torkida. Hea ujuvuskontroll on selle vraki juures elulise tähtsusega sõna otseses mõttes.

Tegemist on Elbingi klassi torpeedopaadiga (saksakeelne: Flottentorpedoboot 1939). See oli 15 väikesest laevast koosnev klass, mis teenis II maailmasõjas Saksa laevastikus. Laevad teenisid kuni 1942. aasta augustini Lääne-Prantsusmaal ja hiljem, alates 1944. aastast kuni sõja lõpuni Balti merel.

Elbingi klass oli radikaalne pööre mitmeotstarbeliste laevade poole, mis olid võimelised nii torpeedorünnakuteks, õhutõrjeks kui eskortimiseks. Laevad olid varustatud topeltmootorite ja boileritega, mis siiski osutusid üllatavalt ebatöökindlateks. Nad olid efektiivsed lahingulaevad, mis uputasid brittide ristleja HMS Chaybaldis, HMCS Athabaskan.

1943. aasta augustis kaotas Kriegsmarine Soome lahes omaenda miiniväljal 3 seda tüüpi laeva: T-22, T-30 ja T-32. Klass konstrueeriti ja ehitati Schihau laevatehases Elbingis (nüüd Elblag). Esimesed neist valmisid 1942 ja viimased 1944."