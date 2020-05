Brexiti-järgsetes kaubanduskõnelustes ei ole edu saavutatud

Suurbritannia pealäbirääkija David Frost ütles, et kokkuleppele ei ole lähemale jõutud ja enamiku probleemide lahendamises ei ole edusamme.

Tema sõnul on etteantud ajaga võimalik jõuda leppeni korrakaitse, tuumaenergia ja lennunduse vallas.

Kõige olulisemates küsimustes, nende seas niinimetatud võrdne mänguväli ja õiglane konkurents, on see aga märksa raskem.

Frost heitis Euroopa Liidule ette ebatavalisi ja tasakaalustamata ettepanekuid, mis seoks Ühendkuningriigi EL-i reeglite külge ja mis tema sõnul on vabakaubanduslepete ajaloos ennekuulmatud.

"Kohe kui EL saab aru, et me ei jõua sellisel alusel leppele, saame me hakata edusamme tegema," lisas Briti pealäbirääkija.

Kasulikke arutelusid on Frosti sõnul ette tulnud teises peamises tüliõunas, kalanduses. Siingi kritiseeris ta aga EL-i nõudmist saada Briti kalavetele täielik ligipääs.

"Ühendkuningriik ei saa nõustuda lepetega, mis on selgelt ebavõrdsed ja vastuolus Briti kalatööstuse huvidega," lisas Frost.

Ta ärgitas EL-i järgmisel, 1. juunil algaval läbirääkimisvoorul oma lähenemist muutma.

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier heitis brittidele ette vähest ambitsioonikust ja laitis kõneluste edutust.

Ta märkis, et keerulisemates küsimustes ei ole olnud võimalik edusamme teha.

"Me oleme ka nördinud Briti poole vähesest ambitsioonikusest teistes valdkondades, mis pole läbirääkimiste keskmes, aga mis on olulised ja sümboolsed," ütles Barnier kõneluste järel.

The EU and Britain are locked in a stalemate in talks to iron out their post-Brexit relationship before a Dec. 31 deadline. Each side accuses the other of blocking progress on a trade deal, just weeks before a crucial summit. By @rcasert and @JillLawless https://t.co/3oVrLDIdHC