Professor: enamus viimase aja viiruseid on välja ilmunud Aasias või Aafrikas

Maailmas on arutletud selle üle, kas viirus sai alguse Wuhani turult või laborist. Hiinlased on koguni avaldanud arvamust, et selle tõid neile sisse välismaalased, vahendas "Välisilm". Nakkushaigused on ennegi Euroopasse tulnud Aasiast. Ka näiteks 14. sajandi katk, mis tappis kolmandiku Euroopa elanikest, tuli Aasiast ja tabas esmalt Itaaliat.

18. sajandi alguse katk, mis jättis Eestis elama vaid 150 000 inimest, sai aga alguse näiteks Saaremaalt.

Kuigi suured viiruspuhangud võivad saada alguse ka näiteks Euroopast, siis viimasel ajal on need tulnud välja esmalt Aasias või Aafrikas.

"Tegemist regioonidega, kus inimene surub loodusele väga tugevasti peale. Neis regioonides on looduslik bioloogiline mitmekesisus, mis paratamatult kajastub ka viiruste mitmekesisuses, kõige suurem. Arvatakse, et Aasias, täpsemalt Hiinas kontakteerub nahkhiirtelt pärinevate viirustega vähemalt miljon inimest aastas. Aga võib-olla isegi seitse miljonit. Sellises olukorras on loogiline, et varem või hiljem midagi juhtub," selgitas Merits.

"Võimalus on alati olemas, et miski juhtub ka Euroopas, sest ka siin on palju inimesi, aga laias laastus metsikut loodust ja looduslikku mitmekesisust on Euroopas siiski suhteliselt vähem," lisas ta.