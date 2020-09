2800 inimesele mõeldud laagris elas telkides, konteinerites ja osmikutes kokku umbes 13 000 inimest, vahendas BBC.

Suure tulekahju tõttu on paljud migrandid pidanud kaks viimast ööd magama lageda taeva all teedel, väljadel ning autoparklates.

Kreeka võimud saadavad peavarjuta jäänud migrante majutama ühe parvlaeva ning kaks mereväealust. Migratsiooniminister Notis Mitarachi ütles, et umbes 2000 inimest majutatakse ajutiselt laevade pardale.

Umbes 400 teismelist ja last viidi lennukitega Kreeka maismaale.

Ministri sõnul püüavad võimud leida migrantidele peavarju ka Moria laagri ümbruses.

Mitarachi ütles, et laagris on väga pingeline, sest eelmisel nädalal pandi ühe migrandi positiivse koroonaviiruse testi tõttu kogu laager 15 päevaks karantiini. Selle nädala kolmapäevaks on 35 laagriga seotud inimest andnud positiivse koroonaproovi.