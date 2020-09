Valgevene liider Aleksandr Lukašenko teatas, et tema jaoks on presidendivalimiste teema lõppenud ning samas ähvardas ta riigis ametlikult registreeritud parteisid.

"Me viisime valimised läbi ja saime tulemuse. Sellele on pandud punkt. Aitab ühiskonna ärritamisest," ütles Lukašenko kolmapäeval. Ta lisas, et järgmised valimised korraldatakse vastavalt muudetud põhiseadusele.

"Nii nagu otsustame, nii saab ka olema," ütles Lukašenko. Ta lisas, et nüüd on aeg anda ühiskondlik-poliitilisele elule "uus impulss". "On tähtis formeerida ühtne vaade, milline peab tulevikus meie maa olema, tema riiklik korraldus. See on [uue] põhiseaduse [teema]," rääkis Lukašenko.

Samas teatas Valgevenet 26 aastat valitsenud liider, et andis korralduse üle vaadata riigis registreeritud 15 partei tegevus. "Me ju saame aru, et need ei ole parteid, kui kümme neist kaldusid kõrvale oma põhikirjast ja ülesannetest ning nõuavad uusi valimisi. Annan justiitsministrile korralduse vaadata põhjalikult kõiki neid parteisid - kas nad vastavad nõuetele liikmeskonna suuruse ja struktuuri osas, kas nad töötavad oma põhikirjaga kooskõlas. Tuleb korraldada nende ümberregistreerimine," ütles Lukašenko.

Valgevenes ametlikult registreeritud 15 parteist kümne esindajad pidasid eelmise nädala lõpus ümarlaua, mille järel tehtud avalduses kutsusid võimusid lõpetama vägivald protestijate suhtes ning korraldama uued presidendivalimised.

Parteid: Lukašenko ei soovi dialoogi

Parteide esindajad kommenteerisid Lukašenko ävardust tõdemusega, et see näitab tema soovimatust dialoogi pidada, vahendas veebiväljaanne TUT.by.

Valgevene sotsiaaldemokrtaatliku partei (Gramada) esimees Igor Borisov ütles, et Lukašenko korraldus näitab, et ta ei soovi mitte kellegagi läbirääkimistesse laskuda.

Vabariikliku töö ja õigluse partei aseesimees Eduard Narõškin märkis, et parteide üleskutses ei kutsutud üles mitte mingitele radikaalsetele sammudele, kõigest dialoogil. "Parteid ei alkirjastanud mingeid radikaalseid nõudmisi, pakkusime lihtsalt ennast välja läbirääkimiste platvormina. Kui ei soovita pidada läbirääkimisi (opositsioonilise - toim.) koordinatsiooninõukoguga, siis võib seda teha parteide platvormil, kuna need esindavad erinevaid vaateid. Me pakkusime võimalust maha istuda ja rääkida läbi kõik probleemsed momendid," ütles Narõškin. Tema hinnangul tuleks parteide rolli praeguses olukorras suurendada.

Erakonna partei BNF aseesimees Aleksei Janukevitš tõdes aga, et ümberregistreerimise nõue tähendab sisuliselt nende likvideerimist.

Lukašenko ootab omavalitsustelt muutumist

Lisaks teatas Valgevene liider, et vaja oleks reformida ka kohalikke omavalitsusi. "On tulnud aeg vaadata otsa kohalike omavalitsuste pakilistele refomriavajadustele," rääkis Lukašenko, leides, et need peaksid aktiivsemalt osalema koha peal tekkivate probleemide lahendamises ning näitama üles rohkem initsiatiivi.

Valgevenes kestavad ränkade võltsimistega toimunud 9. augusti presidendivalimistest saadik, mis jätsid võimule 1994. aastast alates riiki valitsenud Lukašenko, massimeeleavaldused ja protestid. Nende vaigistamiseks on võimud käivitanud jõhkra vägivalla meeleavalduste takistamiseks ning opositsioonijuhtide vahistamise. Paljude opositsiooniliidrid on olnud sunnitud välismaale põgenema.

Valimiste võltsimist ning vägivalda on tauninud demokraatlikud lääneriigid ning Euroopa Liit on teatanud, et ei tunnusta Lukašenkot enam Valgevene legitiimse riigipeana.