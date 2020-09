Afganistani valitsuse läbirääkimiste meeskond asus reedel teele Dohasse, kus algavad rahukõnelused Talibaniga, et lõpetada pikk kodusõda, mis on nõudnud kümnete tuhandete inimeste elu.

"Pärast Afganistani Islamivabariigi (IRA) lakkamatuid ponnistusi alustada otsekõnelusi Talibaniga asus IRA rahuläbirääkimiste meeskond täna Kabulist teele Katari pealinna Doha poole," ütles delegatsiooni liige Nader Naderi enne lennuki õhkutõusmist Twitteris.

Kõnelused algavad laupäeval.

USA välisminister Mike Pompeo saabus reedel samuti Katari.

Pompeo kutsus enne teeleasumist Afganistani konflikti pooli ajaloolist võimalust ära kasutama. USA välisministri hinnangul saavad Afganistani kodusõja vaenupoolte kõnelused olema rasked.

Laupäev on tõenäoliselt suuremalt jaolt eraldatud Afganistani kõneluste tseremooniaalsele poolele, enne kui algab keeruline ülesanne jõuda kõnelustel sõjajärgse Afganistani teekaardini.

Läbirääkimised oli nõue Washingtoni 29. veebruaril Dohas Talibaniga sõlmitud kokkuleppes, mille eesmärgiks on tuua USA sõdurid tagasi Ühendriikide kõige pikemast relvakonfliktist.

"See on võtnud meil kauem aega, kui ma soovisin, et jõuda 29. veebruarilt siiamaani, kuid me eeldame, et laupäeva hommikul, esimest korda peaaegu 20 aasta jooksul, istuvad afgaanid läbirääkimistelaua taga koos, et pidada tõenäoliselt tulised kõnelused selle üle, kuidas viia nende riik vägivalla vähendamiseni ja võimaldada seda, mida Afganistani rahvas nõuab: lepitatud Afganistan valitsusega, mis peegeldab riiki, mis pole sõjas," ütles Pompeo lennukil teel Dohasse.

"Nende riigi asi on välja selgitada, kuidas edasi liikuda ja luua parem elu kõigile afgaanidele," ütles ta.

USA president Donald Trump lubas USA sõdurite väljatoomist Afganistanist enne 2016. aasta presidendivalimisi. Novembrikuiste valimiste eel on Washington suurendanud survet Afganistani-siseste kõneluste alustamiseks.

Trump ütles neljapäeval pressikonverentsil, et USA valitsus eeldab sõdurite arvu vähendamist Afganistanis 4000 peale novembriks. Isegi enne kõneluste algust hakkasid Ühendriigid vähendama oma 13 000 pealist väekontingenti.

Sõdurite lahkumine ei sõltu niivõrd Afganistani-siseste kõneluste edust, vaid pigem Talibani lubadusest võidelda riigi territooriumil terroristide vastu, kes ohustavad USA-d ja selle liitlasi.

"Meie lubaduse tingimuseks vähendada oma väed nullini on leppes võetud kohustuste täitmine nende poolt," ütles Pompeo.

Kabulis valmistus Afganistani valitsuse delegatsioon ette reisi Lähis-Itta, sealjuures Afganistani lepituskogu juht Abdullah Abdullah. Läbirääkimisi juhib Afganistani poolt endine luureülem Mohammed Masoom Stanikzai.

Hoolimata kõneluste algusest jätkusid Afganistanis reedel rünnakud.

Vähemalt kaks tsiviilisikut ja sõdurit hukkus pommiplahvatuses riigi idaosas Khostis, teatas kaitseministeerium. Veel kuus Afganistani sõdurit hukkus rünnakus nende tugipunkti vastu, seisis teises teadaandes. Keegi rünnakute eest vastutust ei võtnud, kuigi nii Taliban kui Islamiriigi haru on Ida-Afganistanis aktiivsed.