Alates märtsikuust on kehtinud üle 70-aastastele või riskigruppi kuuluvatele inimestele soovitus vältida igasugust lähikontakti inimestega väljastpoolt nende majapidamist. Muu hulgas tuli neil vältida minemist poodi ja mujale, kus võib olla palju inimesi, vahendas The Local.

Nüüd need erisoovitused tühistatakse. Selle asemel peavad järgima nüüd kõik Rootsi inimesed, sealhulgas üle 70-aastased, ühesuguseid alates märtsist kehtivaid riiklikke soovitusi.

See tähendab, et üle 70-aastastele inimestele ei kehti soovitus mitte minna poodi või puutuda lähedalt kokku teiste inimestega. Samas kehtib kõigile vanuserühmadele jätkuvalt nõudmine hoida avalikes kohtades teistega vahemaad, vältida suuri kogunemisi ning jääda koju, kui neil esinevad mingidki koroonasümptomid.

"See rühm inimesi on teinud suuri ohverdusi, et kaitsta end ja vähendada nakkuse levikut," ütles tervise- ja sotsiaalminister Lena Hallengren riskirühmade kohta.

Terviseameti juht Johan Carlson ütles, et täiendavad meetmed riskirühmadele olid tõhusad, kuid nendega jätkamine ei ole õigustatud, arvestades, et isolatsioonil on olnud mõju inimeste vaimsele tervisele.

Carlson rõhutas, et kõigil vanuserühmadel on siiski tähtis järgida olemasolevaid meetmeid, et pikaajaliselt kaitsta enim ohustatud inimesi.

"Vanemad inimesed ei peaks hakkama tavapäraselt bussiga sõitma. Kõik peaksid käituma hoolikalt, te ei peaks minema ilma vajaduseta välja ja poodi rahvahulka, te võiksite vältida tipptunde. Jätkuvalt on oht osadele inimestele. Me näeme, et mõned inimesed jäävad haigeks, kuid me peame leidma tasakaalu," ütles Carlson.

Valitsus tegi otsuse, tuginedes rahvusvahelisele uuringule ning Rootsi epidemioloogilistele andmetele, samuti 1177 tervishoiuteenuse andmetele ning vestlustele pensionäride ning immigratsiooniorganisatsioonidele.