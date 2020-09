Uue nädala esimene pool toob taas rohkem sooja

Esmaspäeva öö tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool vihmasajune, eriti aga Lõuna-Eestis. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 9, enne südaööd puhanguti kuni 14, Liivi lahe ümbruses iiliti 17 meetrit sekundis. Temperatuur on 8 kuni 14 kraadi ümber, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lõuna-Eestis pilvisem ja mõnes kohas sajab veel vihma. Põhja pool on nii selget taevast kui ka pilvi, aga ilm on suurema sajuta. Tuul nõrgeneb ja puhub läänekaarest 3 kuni 9, Liivi lahel puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11 kuni 15.

Päeval püsib vahelduv pilvisus ning kohati sajab hoovihma. Lääne- ja loodetuul puhub 5 kuni 11, põhjarannikul 15 meetrit sekundis. Termomeeter näitab 15 kuni 19 kraadi.

Nädala esimene pool tuleb rahulikum ja mõõdukalt soe. Päevased temperatuurid jäävad 15 kuni 22 kraadi piiresse ning kõige soojemaks kujuneb kolmapäev.

Neljapäeval jõuab Läänemere regiooni äge tsüklon, mis tõstab põhjakaare tuule tugevaks ja põhja poolt algab ka kiire külma õhu pealetung.