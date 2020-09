Reinsalu soovitab välisteenistuse seadust uuesti kaaluda

Riigikogu võttis seadusemuudatused vastu 10. juunil, kuid president Kersti Kaljulaid teatas kaks nädalat hiljem, et jätab seaduse välja kuulutamata, sest see on tema hinnangul vastuolus põhiseadusega.

Reinsalu (Isamaa) ütles esmaspäeval ERR-ile, et tema hinnangul peaks küll riigikogu seaduseelnõu uuesti arutama, kuid samal kujul selle vastuvõtmine tekitaks mitmeid probleeme.

"Riigikogu langetab oma otsuse. Minu hinnang on, et muutmata kujul on seda keeruline ainuüksi tehnilistel põhjustel vastu võtta. See seadus oleks pidanud jõustuma, kuna seal on täpne jõustumiskuupäev sees, 1. augustil. Kui see muutmata kujul välja kuulutatakse, läheb riigikohtusse, siis tekib pehmelt öeldes juriidiline tohuvabohu," lausus Reinsalu.

Reinsalu märkis, et kui seadus vastu võetakse ning see jõustub näiteks järgmisel kevadel, siis tekitaks ainuüksi inimeste palkade ja hüvitiste tagasiulatuvalt jõustamine "pehmelt öeldes kaose". "Niisugust pudru ja stressikeskkonda pole vaja," nentis välisminister.

Reinsalu hinnangul peaks korraks aja maha võtma ning seaduse rahulikult läbi arutama.

"Minu sõnum on olnud, et tahaks, et võimalikult rahulikult, kaasavalt ja läbipaistavalt neid küsimusi arutataks. Praeguses rahvusvaheliste suhete kriisis peab välisteenistuse põhitähelepanu koonduma põhiülesannete täitmisele, milleks on diplomaatia ja Eesti huvide realiseerimine rahvusvaheliselt," lausus Reinsalu.

President Kaljulaid ütles seadust välja kuulutamata jättes, et et seadus läheb vastuollu põhiseaduse paragrahvidega 12, 26 ja 27. Nimelt ei laiene seaduses võrdse kohtlemise põhimõtted, mis käsitleksid nii abiellunud või kooselu registreerinud inimesi võrdsetena.

Välisteenistuse seaduse muutmisega muudetakse välisteenistujate palgasüsteemi ning tasude maksmise ja kulude hüvitamise põhimõtteid, samuti kaasasolevate abikaasade sotsiaalse kaitse tingimusi.