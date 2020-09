"Üsna hiljuti käis Valgevenes visiidil Vene peaminister Mihhail Mišustin. Ta pidas maha väga tõsised läbirääkimised ning need olid kõigis meie koostöö suundades edukad. Muide seejuures ka rahandusalal. Me leppisime kokku, et Venemaa annab Valgevenele sel väga keerulisel ajal 1,5 miljardi dollari suuruse riigikrediidi," rääkis Putin enne kohtumist Lukašenkoga ajakirjanike ees.

Ta lisas, et kahe riigi rahandusministrid tegutsevad selle nimel, et kokkulepe tehniliselt vormistada.

"Meil on võimalus rahulikus režiimis - selleks me praegu kogunesimegi - rääkida kõigest, kuid eelkõige loomulikult peame arutama majanduslikku laadi küsimusi, sest rohkem kui 21-protsendine kaubavahetuse langus on ikkagi korralik kukkumine, see ei ole seotud meie tööga, see on seotud just üleilmsete suundumustega seoses koroonaviirusega. Kuid me võitleme koroonaviirusega koos ja olen kindel, saame üle ka praegustest majandusraskustest. Ma ei maininud juhuslikult krediiti, mille Venemaa kavatseb lähiajal Valgevenele eraldada. Loodan, et see peegeldub kohaselt ka Valgevene rahaturgudel," ütles Putin.

Lisaks laenu lubamisele väljendas Putin toetust Lukašenkole ka teistes valdkondades, kinnitades, et kaitsekoostöö kahe riigi vahel jätkub.

Putin teatas, et Venemaa täidab kõik endale võetud kohustused Valgevene ees, sealhulgas Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO) raames, edastas Interfax.

"Venemaa jääb kindlaks kõigile meie kokkulepetele, sealhulgas ka kokkulepetele, mis tulenevad liitriigi leppest, KJLO-st. Me peame Valgevenet oma lähimaks liitlaseks, ning nagu ma olen teile korduvalt telefonivestlustes öelnud, täidame kõik endale võetud kohustused," ütles Putin Lukašenkole. "Venemaa võttis endale teatud kohustused ja olenemata sellest, kes teatud ajahetkel võimul on, peab riik need kohustused täitma," rõhutas ta.

Vene president lubas ka, et pärast esmaspäeval alanud Vene-Valgevene ühisõppust naasevad Venemaa sõjaväelased oma alalisse majutuskohta.

"Täna algavad veel mullu kavandatud sõjaväeõppused, mis kestavad mitu päeva, see on sõjaväeinimeste jaoks tavaline asi, mis on seotud sõjaväe ettevalmistusega. Kordan taas, et ei oleks mingisuguseid spekulatsioone: see on mullu kavandatud ja isegi teatavaks tehtud üritus. Pärast ühisõppuse kava täitmist naasevad Vene allüksused oma alalisse majutuskohta," ütles Putin.

Vene uudisteväljaanded teatasid esmaspäeval, et Moskva saadab ühisõppustele Vene dessantväelased.

Putin avaldas ka toetust Lukašenko plaanile korraldada põhiseadusreform, leides, et see on loogiline ja õigeaegne. Valgeve opositsiooni hinnangul on Lukašenko pakkumine põhiseadust reformida katse kriitikat hajutada ning oma võimu pikendada.

Esmaspäeval toimunud Putini ja Lukašenko kohtumine oli esimene nende silmast-silma kokkusaamine pärast 9. augusti Valgevene presidendivalimisi, mille võltsimise järel vallandusid riigis enneolematud meeleavaldused, kus nõutakse Lukašenko võimult lahkumist.

Lukašenko väitel on meeleavaldused lääneriikide initsieeritud ning on pöördunud Venemaa poole majandusliku ja sõjaväelise abi saamiseks. Venemaa on lubanud abistada Lukašenkot vajadusel sisekaitsejõududega.

Valgevene opositsioon kardab, et 26 aastat valitsenud Lukašenko annab oma võimu säilitamiseks riigi Moskva kontrolli alla.

Esmaspäeval enne Putini ja Lukašenko kohtumist hoiatas Valgevene opositsiooniliider ja endine presidendikandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja, et nende kokkusaamisel tehtavad võimalikud kokkulepped on õigustühised.