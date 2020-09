EL-i diplomaadid kaitsevad Svetlana Aleksijevitši Valgevene võimude eest

"Eelmise nädala kolmapäeval koputasid Aleksijevitši uksele maskides mehed ja nõudsid sisselaskmist. Vapper naine muidugi ust lahti ei teinud ja kutsus appi ajakirjanikud. Ajakirjanikud tulid kohale ja maskides mehed taandusid," rääkis Kokajev ERR-ile. "Mõned Euroopa Liidu saadikud, kelle saatkonnad on lähemal, jõudsid ka tema juurde. Ja üheskoos otsustasime, et ainuke, mis me saame teha, et kaitsta Aleksijevitši, on korraldada (tema juures - toim.) omamoodi valvekorrad," lisas Eesti suursaadik.

Today diplomats of the Free World (too many countries to mention) came to Sviatlana Aleksievich house again. They are staying at the day and overnight to prevent the arrest of the Nobel laureate. She is the last member of the Coordination Council, who remains free and didn't fled pic.twitter.com/kETw9cg3Dy — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 10, 2020

Kokajevi sõnul on päeval mõni EL-i diplomaat kogu aeg valves, et kui midagi juhtub, siis saaks ta viivitamatult kohale minna ning öösel on üks diplomaat kogu aeg tema juures.

"Esialgu leppisime kokku, et jätkame nii kuni nädalavahetus kaasa arvatud. Ja ilmselt täna otsustame, kuidas edasi toimime," rääkis Eesti diplomaat.

Kokajev selgitas, et Aleksijevitš on viimane Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu presiidiumi liige, kes vabaduses viibib. Teised kuus on kas arreteeritud või olnud sunnitud eksiili minema.

Olukord Minskis on halvenenud

Kokajev rääkis, et olukord Minskis ei ole paranenud, pigem on võimude käitumine opositsiooni esindajatega muutunud jõhkramaks.

"Ma ütleksin, et pigem on olukord hullemaks läinud ja läheb iga päevaga. Nüüd on hakatud kinni pidama naisi, kusjuures neid koheldakse väga brutaalselt. Viimasel laupäeval ja pühapäeval toimunud suurmeeleavaldusel arreteeriti hinnanguliselt 700 inimest, kusjuures kõik see toimus väga vägivaldsel moel," ütles suursaadik.

Kokajevi sõnul on väga kahetsusväärne, et Euroopa Liit pole seni suutnud Valgevene võimude suhtes sanktsioone kehtestada. "See on iseenesest väga kahetsusväärne. Sest ainuke asi, mis suudaks valgevenelasi aidata, on just nimelt sanktsioonid," tõdes ta.

Svetlana Aleksijevitš on uuriv ajakirjanik, esseist ja ajaloolane ning esimene Valgevenest pärit kirjanik, kes on Nobeli preemia saanud.