Eesti nimetas Valgevenesse uue suursaadiku

President Kersti Kaljulaid allkirjastas teisipäeval otsuse, millega nimetas Eesti suursaadikuks Valgevenes Jaak Lensmenti. Senise suursaadiku Merike Kokajevi lähetus pidi lõppema 31. juulil.

Kuna suur osa demokraatlikke riike ei tunnusta Aleksandr Lukašenkot enam Valgevene legitiimse presidendina, on näiteks Leedu teatanud, et ei kavatse tema juurde uut suursaadikut lähetada. Ka Eesti välisministeerium teatas veel juuni alguses, et pole veel otsustanud, kas Valgevenesse uut saadikut saata.

Diplomaat Jaak Lensment on ka varem Minskis töötanud. 2010. aastal sai temast meie esimene suursaadik Valgevenes. Ettepaneku Lensment uuesti samasse ametisse nimetada tegi presidendile valitsus.

Valgevenes mullu 9. augustil peetud presidendivalimised ei olnud demokraatlikud ega ausad, tulemusi võltsiti Lukašenko kasuks ning valimiste järel alanud opositsiooni protestidele on võimud vastanud karmide repressioonidega.