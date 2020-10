Viimane vabaduses olnud Valgevene opositsiooni juhtorgani liige lahkus riigist

Minski traktoritehase streigikomitee endine esimees Sergei Dõlevski pidi Valgevenest lahkuma seoses ohuga tema julgeolekule, ütles koordinatsiooninõukogu pressiesindaja, keda vahendas väljaanne Svoboda.org.

Dõlevski juhtis augustis Minski traktoritehase streigikomiteed ning sai üheks opositsiooni koordinatsiooninõukogu presiidiumi seitsmest liikmest. 9. augusti ebaausate presidendivalimiste järel, millega tagati uus ametiaeg 26 aastat riiki valitsenud Aleksandr Lukašenkole, lõi Valgevene opositsioon koordinatsiooninõukogu, et dialoogis võimudega tagada uute, ausate valimiste korraldamine.

Valgevene võimud alustasid siiski koordinatsiooninõukogu liikmete vastu repressioone, kuulutades nende tegevuse riigivastaseks. Dõlevski pandis haldusseadustiku alusel aresti, kust vabanemise järel sunniti ta traktoritehasest, kus ta oli 12 aastat töötanud, lahkuma.

Kui varasemalt oli Dõlevski teatanud juba oma perekonna saatmisest Varssavisse, siis teisipäeval lahkus ka ta ise Poolasse.

Seega on koordinatsiooninõukogu presiidiumi seitsmest liikmest neli nüüdseks välismaal, kusjuures Svetlana Aleksijevitš on lubanud Valgevenesse naasta ning kolm on vangis.