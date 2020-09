Navalnõi tegi oma esimese postituse

"Tervitus, Navalnõi siin. Igatsen teid.

Ma ei oska veel peaaegu mitte midagi, kuid eile suutsin terve päeva ise hingata. Täitsa ise. Mitte mingisugust kõrvalist abi, isegi kõige lihtsamat ventiili oma kõris ei kasutanud. Meeldis väga. Imepärane, paljude poolt alahinnatud tegevus. Soovitan," kirjutas Navalnõi. Seda vahendas Twitteris ka tema pressiesindaja Kira Jarmõš.

Navalnõid tabas mürgitus 20. augustil, kui ta oli alustanud lendu Tomskist Moskvasse. Lennuki meeskond otsustas teha maandumise Omskis, kus Navalnõi haiglasse toimetati. Vene arstid andsid Navalnõi ootamatu haiguse põhjuste kohta ebamääraseid selgitusi ning väidetevalt venitasid tema lubamisega ravile Saksamaale, kuhu ta siiski kolmandal päeval jõudis.

Saksamaa teatas üle-eelmisel nädalal, et tema sõjaväelaboris tehtud test näitas selgelt, et Navalnõi mürgitati Nõukogude Liidus väljatöötatud närvimürgi Novitšok ühe modifikatsiooniga. Venemaa on seni kõik sellised väited tagasi lükanud.