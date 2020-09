Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi meeskond teatas neljapäeval, et Navalnõi mürgitati tema hotellitoas asunud veepudelit kasutades. Varasemalt arvati, et mürgitamine võis toimuda lennujaamas, kus Navalnõi ostis enne lennule minemist teed

"[See oli] niinimetatud Novitšoki pudel, ehk siis täpsemalt tavaline plastist veepudel, millelt Saksa labor avastas hiljem keemiarelva jälgi. See pudel on pärit Tomski hotellist, kus peatus Navalnõi ja kogu meie võttegrupp," öeldakse opositsiooniliidri meeskonna avalduses, mida vahendas media.zona.

Samas märkisid nad, et võtsid pudeli oma valdusesse kohe pärast seda, kui selgus, et Tomskist lennukiga Moskva poole suundunud Navalnõil hakkas halb ja lennuk, kus ta asus, tegi hädamaandumise Omskis.

"Korruptsioonivastase Fondi (FBK) Tomskisse jäänud töötajad said juhtunust teada peaaegu kohe ja tegid sel hetkel ainuvõimalikku: nad kutsusid advokaadi, sisenesid numbrituppa, kust Navalnõi oli äsja väljunud ning hakkasid fikseerima, kirjeldama ja pakkima kõike, mis sealt leidsid. Muuhulgas ka hotelli veepudelid," öeldakse teates. Samas lisati, et õnneks ei olnud hotelli töötajad jõudnud veel asuda tuba koristama.

"Kaks nädalat hiljem avastas Saksa labor just Tomski hotelli veepudelilt Novitšoki jälgi. Pärast aga kinnitasid veel kolm laborit, kes võtsid Alekseilt analüüsid, et Navalnõi oli mürgitatud just nimelt selle ainega. Nüüd me mõistame, et seda oli tehtud enne, kui ta lahkus oma toast, et lennujaama sõita," kinnitavad Navalnõi meeskonna esindajad, kes postitasid sotsiaalmeedia keskkonda Instagram ka video hotellituppa sisenemisest ja asjade kokku korjamisest.

Navalnõid tabas mürgitus 20. augustil, kui ta oli alustanud lendu Tomskist Moskvasse. Lennuki meeskond otsustas teha maandumise Omskis, kus Navalnõi haiglasse toimetati. Vene arstid andsid Navalnõi ootamatu haiguse põhjuste kohta ebamääraseid selgitusi ning väidetevalt venitasid tema lubamisega ravile Saksamaale, kuhu ta siiski kolmandal päeval jõudis.

Saksamaa teatas üle-eelmisel nädalal, et tema sõjaväelaboris tehtud test näitas selgelt, et Navalnõi mürgitati Nõukogude Liidus väljatöötatud närvimürgi Novitšok ühe modifikatsiooniga. Sama kinnitasid hiljem ka Rootsi ja Prantsusmaa laborid. Venemaa on seni kõik sellised väited tagasi lükanud.

Saksamaa palus uurimisel abi keemiarelvade organisatsioonilt

Saksamaa esitas Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW) abipalve Navalnõi mürgitamise uurimiseks ning organisatsioon teatas, et pakub oma ekspertiisi.

"OPCW tehniline sekretariaat sai Saksamaalt palve tehniliseks abiks," teatas organisatsioon neljapäeval oma avalduses. Samas lisati, et OPCW eksperdid on kogunud biomeditsiinilisi proove Navalnõilt, et neid organisatsiooni volitatud laborites uurida.