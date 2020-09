Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi ütles esmaspäeval, et Lääne laborid leidsid nii tema kehalt kui organismist jälgi närvimürgist Novitšok, ja nõudis, et Moskva tema riided tagasi annaks.

Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Kaks päeva pärast Vene haiglas veetmist toimetati ta ravile Berliini Charité kliinikusse.

"Kaks sõltumatut laboratooriumi Prantsusmaal ja Rootsis ning Bundeswehri erilabor kinnitasid Novitšoki leidmist minu kehalt ja organismist," ütles opositsionäär esimeses blogipostituses alates koomast ärkamisest.

Ta märkis, et Venemaa ei ole endiselt juurdlust alustanud ja Vene jutusaadete väitel olid mürgitamise taga Lääne luuretöötajad või tema enda liitlased.

"Midagi muud ma ei oodanudki," kirjutas ta.

Navalnõi nõudis ka, et Vene ametivõimud annaks talle tagasi riided, mis talt enne Saksamaale toimetamist ära võeti.

"Võttes arvesse, et Novitšokki leiti minu kehalt ja mürgitamine läbi füüsilise kontakti on väga tõenäoline, on minu riided väga oluline asitõend," kirjutas ta.

"Ma nõuan, et minu riided pandaks ettevaatlikult plastkotti ja mulle tagastataks."

Navalnõi toetajate ja Euroopa liidrite sõnul viitab Novitšokiga mürgitamine sellele, et mürgitamise taga on riiklikud organid.

Kreml on enda seotust eitanud.