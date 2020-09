ERR Berliinis: Navalnõi mürgitamine on muutmas Saksamaa Vene-poliitikat

Venemaa opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamine on Saksamaa pannud Venemaa-poliitikas karmimat tooni otsima. Berliini analüütikute hinnangul võib see panna gaasijuhtme Nord Stream 2 rajamise pausile.

Berliini kesklinna Charite haiglat tohib filmida üksnes kaugemalt. Haigla ukseesise on pideva valve alla võtnud Saksa politseinikud, vahendas "Aktuaalne kaamera". Maailma ühelt hetke kuulsaimalt patsiendilt Aleksei Navalnõilt tuleb sotsiaalmeedia vahendusel lootusrikkaid sõnumeid.

Navalnõi mürgitamine on muutmas Saksamaa Venemaa-poliitikat.

"Vahel on vaja viimast piiska, et karikas täis saaks ja ma arvan, et see on nüüd juhtunud," ütles Euroopa välissuhete nõukogu Berliini büroo juht Jana Puglierin.

Saksamaa kannatlikkus on katkemas ja vastuses on keskseks tõusnud vastuoluline Nord Stream 2 gaasijuhe, mille ehitus on juba seiskunud USA sanktsioonide hirmus ja millele nüüd tahab joone alla tõmmata üha enam Saksa poliitikuid.

Lõpetamisest enam kõlavad mõtted projekti pausile panekust.

"Kui see on täielik lõpetamine, siis Venemaa teab, et see on kaotatud ja midagi ei ole enam teha ja käitume edasi nii nagu varem. Moratooriumi puhul saab seada tingimusi, saab öelda teisele poolele, et kui te jätkate sellist käitumist, siis jääb moratoorium kehtima. Kui te käitute konstruktiivsemalt, siis me võime seda muuta, nii et moratoorium võimaldab rohkem Venemaad mõjutada kui täielik projekti lõpetamine," ütles Die Zeiti diplomaatiline korrespondent Michael Thumann.

"Moratoorium oleks saksalikum lahendus ja see tegelikult juba on asjade seis hetkel, nii et see oleks sakslastele kergeim lahendus midagi muuta, aga jätta ikkagi uks lahti. Samas on see debatt praegu saanud sisse uue hoo ja ennenägematu hoo, nii et mind ei üllataks ka see, kui me selle täielikult lõpetaksime selge žestina," sõnas Puglierin.

Piduri tõmbamise mehhanismina nähakse Saksamaal Euroopa Liidu sanktsioone.