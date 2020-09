Ursula von der Leyeni kõne Euroopa Parlamendi ees oli ootuspäraselt mitmekesine. Esialgsest pooltunnist rohkem kui kaks korda pikemaks kujunenud kõnes rääkis von der Leyen nii inglise, saksa kui ka prantsuse keeles, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tema keskne sõnum oli haprus, mis väljendub nii kliimamuutustes, koroonapandeemias kui ka majanduskriisis.

"Viirus, mis on tuhat korda pisem kui liivatera, näitas kui õrn võib elu olla. See näitas kui pinges olid meie tervishoiusüsteemid ning kui piiratud on mudel, mis hindab rohkem rikkust kui heaolu. See näitas meile kui habras meie ühiste väärtuste ruum tegelikult on. Ja kui kiiresti neid väärtusi saab kahtluse alla seada nii üle maailma kui ka siin, Euroopa Liidus," kõneles von der Leyen.

Euroopa Komisjoni presidendi kõne oli mõeldud katma kõiki võimalikke teemasid. See väljendub ka Eesti europarlamendi saadikute muljetes.

"Ma oleksin tahtnud kuulda rohkem enesekriitikat, sest see kõne algas ju sellega, et tegelikult komisjoni president ülistas ja kiitis kõike seda, mida komisjon on siiamaani teinud. Aga läheme kuus kuud tagasi märtsi keskpaika, kui Euroopa Liidus valitses kaos," kommenteeris Marina Kaljurand.

"Mõneti üllatuslikult oli minu jaoks selle kõne kõige tugevam sõnum seotud kõne välispoliitika osaga. Kõneles justkui eestlane, lätlane, leedulane või keegi Kesk- või Ida-Euroopast. Meie ohutunne ja meie väärtushinnangud olid selles kõnes suurepäraselt kajastatud," ütles Andrus Ansip (RE).

"Peamine asi, mis minul teeb südame soojaks, on see väga tugev sotsiaalne agenda, mida von der Leyen ajab. Ta ütles väga selgelt, et ta töötab - ja ma tean, et nad töötavad - Euroopa miinimumpalga kallal, ta torkas Trumpi mitu korda, kusjuures ta torkas Trumpi oma kõne erinevates osades," rääkis Yana Toom (KE).

"Kindlasti Ursula von der Leyen teeb kõik selleks, et tegelikult kahjustada ka n-ö kogu seda tulevikustrateegiat, millega tahetakse aina rohkem föderaliseerida, tsentraliseerida Euroopa Liidu poliitikat. Ja seetõttu võib ju ennustada, et kui sa oled mitu korda läbikukkunud juba poliitikas, oma ametites, äkki kukud ka nüüd läbi," ütles Jaak Madison (EKRE).