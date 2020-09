Louis Freeh: mõned süüdistused olid väga karmid

Teil oli üllatuskohtumine riigikogu erikomisjonidega. Kuidas see läks?

Ma arvan, et see läks väga hästi. Ma just lendasin New Yorgist siia ja mul oli väga hea meel komiteega kohtuda ja nende kõigile küsimustele vastata. See oli hea kohtumine.

Oli neil ka palju küsimusi?

Mitte väga palju.

Miks?

Nad küsisid meie töö kohta, millest mul oli hea meel rääkida. Nad küsisid, kas oli ka mingeid konflikte seoses mu varasema töö ja varasemate suhetega. Ma arvan, et ma vastasin nende kõigile küsimustele, ja ma loodan, et ammendavalt.

Kas te olite üllatunud avalikkuse reaktsioonist Eestis ja ka poliitikute omast?

Jah. Pisut. Nagu te teate, olen ma USA valitsussektoris, mitte poliitikas, tegutsenud hulga aastaid. Seega vahetevahel meedia reageeringud mind ei üllata.

Mõned süüdistused olid väga karmid. Näiteks, et ma olin Kremli agent. Üks mu sõber FBI-st helistas ja ütles, et Lois, me ei teadnud, et sa Kremli heaks töötad. Ma saan kriitikast aru, aga keegi tegelikult ei süvenenud sellesse, milles konflikt peitus. Ma arvan, et me saime täna sellel teemal edasi liigutud.

Kas teil on vaja Eesti prokuratuuri koostööd?

Jah. Absoluutselt.

Aga kui nad keelduvad?

Ma ei arva, et nad keelduvad. Ma olen kohtunud peaprokuröriga. Me oleme temaga telefonitsi rääkinud. Meil on konfidentsiaalsuslepe finantsinspektsiooniga. Ma arvan, et prokuratuuriga me sõlmime selle sel nädalal. See rahuldab andmekaitse privaatsusküsimused. Meil on siis võimalik informatsiooni saada ja anda seda USA prokuröridele.

Mis on selles asjas järgmised sammud ja kui suurest hulgast rahast me räägime, mida te loodate saada?

Mu ülesanne on esindada Eestit. Teha kahte asja. Üks neist on teha kindlaks, et valitsuse ja pangandussüsteemi reputatsioon on mitte ainult USA-s, vaid ka rahvusvahelises panganduses tugev. Rahapesu on Eesti panganduse reputatsiooni kahjustanud. Minu töö on teha koostööd USA-ga, selleks et reputatsioon oleks tugev.

Teiseks, USA-Eesti õiguskoostöö leppe alusel on Eestil võimalik saada osa vahenditest, mis USA valitsus saab, kui ta karistab Põhjamaade pankasid ja saab neilt suuri summasid trahvide ja vara ära võtmistena. Ma tahan teha kindlaks, et Eestil oleks võimalik neid vahendeid saada.