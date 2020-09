Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene kohtub kolmapäeval Läti majandusministriga, et veenda Läti valitsust tõstma nakatumisnäitaja taset, millega Lätti saabujad peavad jääma kümnepäevasesse eneseisolatsiooni.

Tallink alustas tänavu Riia-Helsingi laevaliiniga, mis võib juba sel nädalal ohtu sattuda. Nimelt kehtib kümnepäevase eneseisolatsiooni nõue kõigile Lätti saabujatele, kes tulevad riigist, mille kahenädalane nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on üle 16. Läti ametlikus dokumentatsioonis on Soome nakatumisnäitaja veel 10,9, ent kinnitamata andmetel on Soome värske nakatumisnäitaja tõusnud juba 15,5-ni.

Selle trendi jätkudes satub Riia-Helsingi laevaliin seega peagi ohtu, sest isegi kui Soome laevalt tulija annab negatiivse koroonaproovi, peab ta ikka jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni, juhul kui Soome nakatumisnäitaja üle 16 kerkib - sellised on Läti seatud tingimused.

Helsingi-Riia laevaliin käivitus 26. juunist ning juulis-augustis olid pea kõik väljumised välja müüdud. Turismihooaja lõppedes on laevaliini kasutus langenud, möödunud nädalal sõitis laevaga keskmiselt 800 inimest.

Praegu on liin käigus kaks korda nädalas, suviti sõideti ülepäeva. Eesmärk on sellise tihedusega jätkata ka järgmisel suvel.

"Tallinki laevad on suurima kapatsiteediga transpordivahend," toonitas Nõgene ERR-ile.

"Tallink on Riiast opereerinud 14,5 aasta vältel laaevaliine ja teame, et Läti riigil on huvi, et Tallink jätkaks nii sel aastal alustatud Helsingi-Riia otseliini kui ka tavapärast Riia-Stockholmi liini. Arutame, kuidas see on pandeemia olukorras võimalik ja millist abi vajaks Tallink, et liinid lahti hoida," tutvustas Nõgene kohtumise eesmärki. "Kindlasti puudutan ka seda teema, et kas Läti oleks valmis üle vaatama oma infektsioonimäära 16. Kui mitte, on varsti oht, et Soome võib selle piiri ületada ja siis peame Helsingi-Riia liini sulgema."

Nõgese sõnul mahutavad nende laevad üle 2000 inimese, nii et suveperioodil võiks iga päev tuua Stockholmist või Helsingist Riiga üle 2000 turisti.

Lisaks loodab Tallink, et Riia sadama aegunud taristu kaasajastatakse. "Terminalihoone on kindlasti ajale jalgu jäänud," kommenteeris Nõgene.

Eelindikatsiooni, kas Läti majandusminister on huvitatud piirangumäärade tõstmisest, Nõgesel ei ole.

Stockholmi-Riia liinil on kahe kruiisilaeva väljumised järgmise aasta märtsi lõpuni tühistatud, toimuvad vaid liinireisid ühe laevaga kord nädalas. Riia-Stockholmi vahet sõitjatele juba kehtib eneseisolatsiooni nõue, sest Rootsi nakatumisnäitaja on ametlikel andmetel 30,3.