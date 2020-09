14,5 aastat Riias tegutsemist ja üheksa miljonit reisijat - need on muljetavaldavad numbrid. Nüüd kutsub Tallink Läti juhte koos mõtlema, kuidas edasi, sest viiruse levikust hoolimata on laevaliiklusest Rootsi ja Soomega huvitatud kõik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minister pakkus, et võimalik on taotleda ka riigiabi, kuid kõige lihtsam on ikkagi rääkida sadamaga seotud kuludest. 2019. aastal kõik sadama ja terminaliga seotud kulud olid Tallinkil üle nelja miljoni euro, mis on arvestatav summa. Ja kui selles osas on võimalik leida oluline leevendus, siis see kindlasti vähendab Tallinki riske opereerimisel," selgitas Tallinki juht Paavo Nõgene.

"Oktoobris istume ühise laua taha Riia vabasadama juhtidega, et otsustada, kuidas lahendada sadamatasude probleem ja kuidas teha Tallinkile tulevikus allahindlust. Oleme huvitatud, et tavapärane liiklus Riia ja Stockholmi vahel taastuks nii kiiresti kui võimalik. See on prioriteet," kinnitas Läti majandusminister Janis Vitenbergs.

Koroonaviirus on viinud Riia sadama terminalist reisijad ja terminal ise näeb ka välja nagu üleeilne päev. Kui võrrelda Riia lennujaamaga, kuhu muudkui investeeritakse, siis on see kontrast päris suur.

Reisiterminali suhtes aga seni head lahendust pole ja selle leidmine takerdub erinevate omanike huvide taha.

Helsingi-Riia kruiisid on osutunud väga populaarseiks, kuid Soome nakatumisnäit on tõusnud 16 päris lähedale ja võib juhtuda, et need katkevad, kui Läti valitsus ei otsusta nakatumisnäitu tõsta.

"Kui Läti riik ütleb, et Soomest tulijad peavad minema isolatsiooni, kuigi nad viibivad siin ainult päevase aja, siis peame liini seisma panema ja siis me seda enne varasuve kindlasti ei taasta. Oleme teinud otsuse, et kui midagi olulist vahepeal ei juhtu, sõidame Riiast Stockholmi üks kord nädalas. Kõiki pikemaajalisi plaane tuleb teha mõne aja möödudes," rääkis Nõgene.

Selles aga saaks abiks olla Läti investeeringu- ja arenguagentuur. "Läti investeeringu- ja arenguagentuur saaks aidata turundustööga, et kaasata rohkem reisijaid Tallinki laevadele ja sealt ka meie turismisettevõtteisse," ütles Vitenbergs.

Ka Tallink sai Lätis kasutada palgatoetusmeedet, kuid koondamised on siiski paratamatud.

"Lätis koondame ligi 95 protsenti siin töötavaist inimestest ehk ligi 600 inimest," tõdes Nõgene.

Tallinki hotell Riias pannakse kinni poole kuu pärast.