Macron: Lukašenko peab lahkuma

"See on selge, et ta peab lahkuma," ütles Macron ajalehele Journal du Dimanche paar päeva pärast seda, kui Euroopa Liit keeldus tunnustamast Lukašenkot Valgevene riigipeana.

"See on võimukriis, autoritaarse võimu, mis ei suuda aktsepteerida demokraatia loogikat ning mis kasutab püsimiseks jõudu. See on selge, et Lukašenko peab lahkuma," ütles Macron.

Kümned tuhanded valgevenelased on avaldanud meelt pärast 9. augusti presidendivalimisi, mille ametlike tulemuste järgi võitis Lukašenko. Opositsioon ja selle kandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja on valimistulemused tagasi lükanud.

Valgevene võimud on protestiaktsioonid karmilt maha surunud. Viimased meeleavaldused puhkesid pärast seda, kui Lukašenko lasi ennast uueks ametiajaks presidendiks vannutada salajasel tseremoonial.

Macroni sõnul on talle muljet avaldanud tänavatele tulnud valgevenelaste vaprus.

"Nad on teadlikud ohtudest, millega nad igal nädalavahetusel meelt avaldades silmitsi seisavad ja ikkagi nad jätkavad liikumisega, et äratada ellu demokraatia selles riigis, mida on sellest nõnda kaua ilma jäetud," ütles Macron.

"Iseäranis naised, kes marsivad igal laupäeval, väärivad meie lugupidamist."

Euroopa Liit teatas neljapäeval, et Lukašenko ametissevannutamisel puudub demokraatlik legitiimsus. Brüssel vaatab oma suhted Minskiga üle, ütles avalduses EL-i välispoliitika juht.