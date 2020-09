"Pealtnägijas" harutatud üürikorteriskeemiga peteti ka eestlasi Itaalias

"Pealtnägija" kajastas, et petised üürivad Eestis välisüliõpilastele väljamõeldud kortereid, kasutades fabritseeritud identiteete, aadresse, fotosid, lepinguid ja muid jänesehaake. Saates rääkisid oma loo Prantsusmaalt pärit Manon ja Bangladeshist pärit Ibrahim, kes kaotasid tänavu suvel näilike Tallinna kesklinna üürikorterite eest petistele usaldatud deposiidiraha.

Toimetusega võttis loo peale ühendust eestlanna Kadri, kes avastas saadet vaadates ehmatusega, et skeem on täpselt sama, mille ohvriks langes ta 2018. aasta lõpus, kui asus sõbrannadega Itaaliasse Napolisse üürikorterit otsima. Petised kasutasid juba toona lausa täpselt samu korterifotosid, mida nüüd Tallinnas välisüliõpilasi orki tõmmates.

Põhjalik leping sisendas usaldust

"Planeerisime 2019. aasta kevadel minna kahe kursuseõega vahetusüliõpilaseks Itaaliasse Napolisse. 2018. aasta lõpus hakkasime kahjuks liiga optimistlikult ja liiga varakult endale eluaset otsima," meenutab Kadri. Ta rääkis, et kirjutas korteriüürimise soovist mitmetesse Facebooki gruppidesse.

Napoli Erasmuse grupist reageeris Kadri postitusele üks esmapilgul heatahtlikuna tundunud neiu, kes soovitas viietoalist korterit, kus ühes toas elas väidetavalt tema ise ja teises toas veel üks tüdruk. "Neiu andis mulle nn korteriomaniku kontaktid. Küsisin veel naiivselt üle, kas korteriomanik on usaldusväärne ja loomulikult sain vastuseks, et on," sõnas Kadri.

Ta võttis väidetava korteriomanikuga ühendust ning viimane saatis kiiresti koopia justkui oma isikut tõendavast dokumendist, mis Kadri sõnul oli ilmselgelt mõne varasema ohvri oma. Libakorteriomanik esines sedapuhku itaallase Pietrona, kes ametilt giid.

"Lisaks dokumendile olid kirjale lisatud ka pildid korterist, mis olid täpselt needsamad, mida "Pealtnägija" saates näitasite. Kirjas oli väga põhjalik üürileping, mille lasin isegi oma tuttaval advokaadil igaks juhuks üle vaadata ning tema arvas samuti, et asi tundub aus," nentis Kadri. Ta lisas, et kõik selle loo juures tundus olevat nii ehtne ja õige.

Libakorteriomanik palus tudengitel saata isegi soovituskirja nende praeguselt üürileandjalt – milline kaval nõks usalduse tekitamiseks. Lisaks küsisid petised noortelt nende vanemate kontakte.

"Minus tekitas lõpuks enim kahtlust see, et korteri ettemaksu pidime me kandma Norra panka. Ent samas paljudel inimestel on välismaa pankades kontod," arutles Kadri.

Neiud kandsid oma ettemaksu, igaüks 380 eurot, novembri lõpus ära. "Kahjuks pärast seda me midagi halba oodata ei osanud ja väidetava korteriomanikuga me enne kolimist ühenduses ei olnud. Kirjutasin talle kevadel vaid kaks päeva enne Itaaliasse minekut ja uurisin, kuidas me korterisse sisse saaksime," meenutas Kadri. Vastust ei tulnud. Kadri ootas päevakese ja muutus skeptiliseks.

Politsei pettust ei menetlenud

"Hakkasin kirjutama mulle korterit soovitanud tüdrukule. Facebooki otsingust selgus, et tema konto on Facebooki poolt ebasündsa käitumise tõttu kinni pandud. Sel hetkel tekkis mul väga ebamugav tunne," nentis ta ja lisas, et ei tea küll, miks nii lootusetult hilja, aga lõpuks otsustas ta selle tüdruku kohta põhjalikuma taustauuringu teha. Kadri leidis Facebookist Saksamaa Erasmuse grupist selle inimese kohta hoiatuspostituse ja tuli välja, et sama skeemiga oli väga paljusid tudengeid petetud. "Juba siis arvasin, et tegemist on väga suure skeemiga. "Pealtnägijat" vaadates avastasin ehmatusega, et see on ka Eestisse jõudnud."

Kadril on hea meel, et vähemalt oma dokumendikoopiaid nemad petistele ei saatnud, aga vastik tunne on tal ikka, sest nimed ja aadressid on petistele teada ja kes teab, kuidas sellised inimesed nendelt kasu oskavad lõigata.

"Pealtnägija" nentis möödunud nädalal, et ilmselt jääb Tallinnasse jõudnud skeem meie politsei poolt lahendamata, kuivõrd see ületab riigipiire mitmes suunas. Selline kogemus oli paraku ka Kadril.

"Pöördusime pärast juhtumit loomulikult nii Eesti kui ka Itaalia politseisse, aga kummaski meie juhtumit ei menetletud," nentis ta.

"Selle pettusega tegelevad inimesed on ilmselgelt väga taibukad ja on selle skeemi nimel väga palju vaeva näinud, sest kõik tundub nii, nagu peab," märkis eestlanna.

Ta tõi välja, et isegi talle kirjutanud "tüdruk" kasutas noorele inimesele kohast slängi ja väidetav korteriomanik kirjutas seevastu väga viisakaid ja ametlikke kirju. "See on ka ilmselt üks põhjus, miks ohvriteks langesime."