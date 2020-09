"Kui te küsite, kas Eesti valitsus plaanib tulevikus Venemaale territoriaalseid pretensioone esitada, siis minu vastus on negatiivne. Seda me ei plaani," ütles Reinsalu vastuseks lehe küsimusele, kas Eestil on Venemaale territoriaalseid nõudmisi ja millal riigikogu piirileppe ratifitseerib.

"Pandeemia ajal ei ole piirileppe küsimust arutatud. Pealegi on Venemaa juhtkond sidunud lepingu küsimuse Eesti poliitilise seisukohaga. See on praegu väga keeruline küsimus ja ma ei saa midagi ennustada," rääkis Eesti välisminister.

Reinsalu rõhutas samas, et rahvusvahelise õiguse seisukohalt kehtib kuni uue piirilepingu jõustumiseni vana. "See tähendab, et formaalselt on 1920. aasta Tartu rahuleping jõus," lisas Reinsalu.

Tartu rahulepingus sätestatud piirijoon ei kattu praeguse Eesti ja Venemaa vahelise piiriga, mis on sätestatud ka uues, kuid ratifitseerimata piirileppes. See tähendab, et osa Tartu rahulepingu järgselt Eestile kuuluvaid alasid on praegu Venemaa valduses.

Reinsalu meenutas ka, et veebruaris tähistati Eestis pidulikult Tartu rahuleppe 100. aastapäeva, millel osalesid ka Soome, Poola ja Läti välisminister. "Me kutsusime ka Vene välisministrit," märkis Reinsalu. Vene välisminister Sergei Lavrov üritisel ei osalenud.