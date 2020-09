De Croo sotsialistist võistleja Paul Magnette kinnitas kolmapäeval, et erakonnad valisid senise rahandusministri kohusetäitja uueks peaministriks.

"Me oleme teinud seda, mida paistis võimatu väga kaua, liiga kaua ... meie riigis. Nimelt moodustasime föderaalvalitsuse," ütles 44-aastane De Croo.

Belgial ei ole olnud täievolilist valitsust alates 2018. aasta detsembrist, kui neljaparteiline valitsus lagunes. Kaks suurimat poliitilist jõudu, valloonide sotsialistlik partei ja flaami separatistlik N-VA ei suutnud omavahelisi erimeelsusi lahendada, mis avas tee seitsmeparteilise, nelja poliitilist perekonda koondava niinimetatud Vivaldi-koalitsiooni moodustamiseks.

De Croo on pärit perekonnast, mis on pikalt poliitikas osalenud. Ta on kirjutanud raamatu sellest, kuidas feminism on kasulik ka meestele, märkis Reuters.

De Croo ütles kokkuleppe saavutamise järgsel pressikonverentsil, et on töötanud Sophie Micheli all, ajades segamini praeguse valitsusjuhi kohusetäitja Sophie Wilmesi ja enne teda Belgia valitsust juhtinud Charles Micheli, kes valiti Euroopa Ülemkogu eesistujaks. "Esimene prohmakas juba tuli. Päris ruttu," tõdes ta pressikonverentsil.

Erakonna Open VLD esimees De Croo kõrval seisnud Magnette naljatas, et De Croo võitis peaministrikoha kulli ja kirja viskamisel, kuid on "suurepärane valik".

Koalitsioonileppes lubab Belgia uus valitsus sulgeda riigis tegutsevad tuumaelektrijaamad 2025. aastaks, kehtestada 1500-eurose miinimumpensioni ning vähendada rohenvesteeringute maksukoormat.

Belgia kuningas vannutab De Croo ametisse neljapäeval.

Samal päeval osaleb De Croo ka Belgia esindajana erakorralisel Euroopa Ülemkogul Brüsselis.