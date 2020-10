AS-i Eesti Teed soovib osta viis pakkujat

Pakkumisi esitati viis, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Rasmus Ruuda. Mis hinnavahemikku pakkumised tulid, ta ei öelnud. Võitja ja võitev pakkumine peaks Ruuda sõnul selguma lähiajal. Eesti Teede alghind oli 16,9 miljonit eurot.

AS-i Eesti Teed põhiline tegevusvaldkond on suvine ja talvine teede korrashoid. Ettevõte tegeleb teede ehituse, remondi- ja korrashoiuga üle Eesti.

AS Eesti Teed asutati 2012. aastal, varasemalt turul tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud äriühingu AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed liitmise tulemusel.