Koguneda võivad edaspidi vaid kuus inimest, piiratakse restoranide ja baaride lahtiolekuaega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uued meetmed hõlmavad piirkondi, kus viimase kahe nädala jooksul on 100 000 elaniku kohta nakatunud 500 inimest, kus vähemalt kümme protsenti koroonatestidest on olnud positiivsed ja kus haiged on hõivanud enam kui 35 protsenti intensiivravikohtadest.

"Kui Madriidis tuleb uus sulgemine, langeb müük 30 või 40 protsenti, kuid tervis on esikohal, ilma terviseta ei saa me töötada," ütles Madridi baaripidaja Jose Luis Escudero.

"See oleks raske, sest see tähendaks mu töötajatele, et pean nad jälle ajutiselt koondama. Ma olen nad just uuesti tööle tagasi võtnud. Töötasin vahepeal üksi," sõnas juuksurisalongi omanik Jose Carlos Vallejo.