Saksamaa kuulutas kogu Hispaania riskipiirkonnaks

Otsus hõlmab ka populaarseid puhkusepiirkondi Kanaari ja Baleaari saarestikke ning nõuded hakkavad kehtima pühapäeval, 11. juulil.

Hispaania nakatumisnäitaja on viimase nädalaga kahekordistunud, kuna viiruse uus, senistest nakkavam Delta-tüvi on hakanud levima vaktsineerimata noorte hulgas. Varasemalt oli Saksamaa ainult mõned Hispaania regioonid riskipiirkonnaks kuulutanud.

Hispaania turismiminister Reyes Maroto ütles reede ennelõunal, et tema riik on turismisihtkohana turvaline, viidates vaktsineerimise edule ja sellele, et haiglasse sattuvate inimeste arv püsib kontrolli all.

Maroto sõnavõtt järgnes teadetele Saksamaa plaanidest kuulutada riik riskipiirkonnaks ning Prantsuse Euroopa-asjade ministri Clement Beaune'i üleskutsele hoiduda suvepuhkuseks Hispaaniasse või Portugali sõitmast.

Kanaarid kutsuvad piiranguid karmistama

Hispaania Kanaari saarte ning Valencia piirkonna regionaalvalitsused kutsusid keskvalitsust üles taastama öised liikumispiirangud, viidates koroonaviiruse leviku kiirenemisele vaktsineerimata noorteb hulgas.

Kui varasematel kuudel oli koroonaviiruse levik Hispaanias alla läinud, siis juuni keskpaigast hakkas see taas kasvama, selle põhjuseks peetakse nakkavama Delta-tüve esiletõusu ning piirangutest vabanenud noorte tihedamat läbikäimist.

Siiski on tänu vaktsineerimisele järsult vähenenud koroonahaigete sattumine haiglasse ning samuti on aprillist saadik kahanenud koroonasurmade arv.

Kui Hispaania mais koroonapiirangud tühistas, jäi vastutus olukorra eest regionaalvalitsustele, mis peavad aga sulgemiste, liikumis- ja muude piirangute kehtestamiseks saama kohtu või keskvalitsuse loa.

Kanaari saarte regionaalvalitsus teatas, et soovib ülemkohtult õigust liikumispiirangute kehtestamiseks öisel ajal kella poole ühest kuni kuueni hommikul Tenerife saarel, kus on saarestiku kõige kiirem koroona leviku kasv.

Valencia, kus asub populaarne kuurort Benidorm ja Hispaania keskosas Castilla ja Leon palusid samuti valitsuselt piirangute kehtestamist, kuid tervishoiuminister Carolina Darias ütles kolmapäeval, et need ei ole praegu "laual".