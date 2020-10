"Kui ma siia tulin, ei tundnud ma end väga hästi. Nüüd on juba palju parem," ütles Trump Washingtoni lähedal asuvast Walter Reedi sõjaväehaiglast.

"Me näeme kõvasti vaeva, et ma saaksin tagasi tulla... Ma arvan, et olen varsti tagasi ja ma ootan juba võimalust alanud kampaania lõpule viia."

Trump tunnistas, et haiguse kulgu ei osata täpselt ennustada, sest COVID-19 võib ette hoiatamata rünnata ka paranema hakanud haigeid.

"Mul on parem hakanud. Paari järgimist päeva ei või teada, ma arvan, et see on tõeline proovikivi, nii et saab näha, mis järgmistel päevadel juhtuma hakkab," ütles president.

Valge Maja arst Sean Conley tunnistas laupäeva õhtul, et Trump ei ole veel halvimast üle saanud, kuid arstide meeskond on ettevaatlikult optimistlik.

Valge Maja personaliülema Mark Meadowsi sõnul tegi Trumi seisund nad reedel väga murelikuks, aga nüüd on president hakanud paranema.

"Eile hommikul olime me tõesti mures..., tal oli palavik ja vere hapnikutase langes kiiresti," ütles Meadows laupäeva õhtul Fox Newsile.

Hoolimata vastukäivatest teadetest presidendi tegeliku seisundi kohta kinnitas Meadows, et kordagi ei olnud oht nii suur, et Trump pidanuks võimu üle anda.

"Tema seisund on uskumatult paranenud võrreldes eilse hommikuga, kui mitmed meist, arst ja mina, olime suures mures," tunnistas Meadows.

Ka Conley kinnitas, et Trumpi seisund on diagnoosi panekust saadik oluliselt paranenud, palavikku tal enam ei ole ja ta ei vaja lisahapnikku.

74-aastane president sai teise doosi viirusevastast ravimit remdesiviir ja veetis suurema osa õhtupoolikust ametiasju ajades, lisas arst.

Teine arst Sean Dooley ütles laupäeva päeval, et presidendi süda, neerud ja maks töötavad normaalselt.

Conley andis põiklevaid vastuseid küsimusele, kas Trumpile oli vaja anda lisahapnikku. Ta kinnitas vaid, et seda ei antud haiglas ega neljapäeval, kui presidendi koroonatestile positiivne vastus tuli.

Mitme USA meediaväljaande teatel anti Trumpile hapnikku reedel Valges Majas, enne kui ta haiglasse toimetati.

Conley teatas pärast Trumpi haiglasse jõudmist, et presidenti hakati ravima remdesiviiriga ja ta sai doosi ettevõtte Regeneron Pharmaceuticals antikehade kokteili.

Trumpi raviarstid ega Valge Maja ei ole selgitanud, miks manustatakse presidendile ravimit, mis ei ole veel saanud ametlikku heakskiitu, kui tema seisund on nii hea, nagu väidetakse.

Trumpi optimistlikke paranemisteateid tumestavad mõnevõrra uudised järjekordsetest positiivsetest koroonatestidest tema ametkonnas.

Seni viimane koroonadiagnoosi saajatest on kampaanianõunik Chris Christie, kes aitas Trumpil esimest debatti ette valimistada.

Nakatunud on aga ka mitu senaatorit ja paljud teised presidendiadministratsiooni töötajad. Esileedi Melania ravib end kodus Valges Majas.