Aserbaidžaan ründas taas raketitulega Mägi-Karabahhi suurimat linna Stepanakerti, teatas Armeenia. Aserbaidžaani teatel on Armeenia suurtükivägi aga võtnud tule alla Aserbaidžaani suuruselt teise linna Ganja.

Aserbaidžaani rünnakute tagajärjel on Stepanakert elektrita. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan süüdistas Türgit otseses lahingutes osalemises. Pašinjani sõnul osaleb armeeniavastases sõjategevuses vähemalt 153 Türgi ohvitseri.

Mägi-Karabahhi pealinnas Stepanakertis kostuvad tüüpilisel ööl pimeduses plahvatused ja õhuhäire. Samal ajal jätkub Armeenia pealinnas Jerevanis suhteliselt rahulik elu. Esimeste päevade ažiotaaž, kui vabatahtlike massid tunglesid sõjaväe komissariaatide ümber, on läbi. Paljud läksid juba rindele, teised ootavad oma korda.

Sõda mõjutab küll igapäevast elu. Näiteks muusikakool jagab nüüd oma maja sõjaväekomissariaadiga.

"Mõned tõid oma lapsed muusikakooli, ootavad kuni tunnid on läbi, elavad rahulikku elu, kuni see võimalus on veel olemas. Aga paljud naised saadavad oma mehi rindele võidulootuses," rääkis Jerevani elanik Naira ERR-ile.

Jerevanist Stepanakerti on 330 kilomeetrit, mille läbimiseks kulus ajakirjanikel seitse tundi. Teel Stepanakerti saabusid teated, et sõjaväelased panid piiri ajakirjanike jaoks kinni pärast seda kui kaks prantsuse ajalehe Le Monde ajakirjaniku said neljapäeval Karabahhis haavata.

Piir tähistab riigipiiri Armeenia ja Azerbaidžaani vahel ja Karabahh, mida Armeenias kutsutakse ka Artshahhiks, on Azerbaidžaani okupeeritud territoorium.

Kuid Jerevanis on oma arusaam naaberriigi territoriaalsest terviklikusest. "Artshahh määratles ennast pärast Nõukogude Liidu lagunemist, enne kui Azerbaidžaan astus Nõukogude Liidust välja. Artshahh läbis kõik standardsed juriidilised protseduurid vastavalt Nõukogude Liidu põhiseadusele ja teistele seadustele. Nii et Armeenia tunnustab Azerbaidžaani territoriaalset terviklikkust, aga Karabahhil ei ole mingit pistmist Azerbaidžaani territoriaalse terviklikkusega," rääkis politoloog Suren Sargsjan.