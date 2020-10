Popov: nakatumine kasvab kiirelt üle 50-aastaste seas

Kuigi viimastel päevadel on Eestis registreeritud nakatumiste arv vähenenud, ei tähenda see, et me oleksime läbinud nakatumiskõvera tipu, märkis terviseameti meditsiinijuht Arkadi Popov.

Popovi sõnul on pärast ärevat nakatumise tõusu perioodi viimased kolm päeva näidanud, et nakatumise levik on aeglustumas ning kuigi lootus on, et selle põhjal saab teha järeldusi, peab olukorda edasi jälgima. "Täna ma ei ole veel selles kindel, et oleme läbinud haigestumise kõvera tipu," nentis ta.

Popovi sõnul ei tohi valvsust kaotada juba seetõttu, et aina rohkem on registreeritud nakatunute seas üle 50-aastaseid. "Just nende arv on kasvutrendis ja kasvavad ka hospitaliseerimise numbrid. Vanuseline profiil viimasel ajal on muutunud," ütles Popov, ja lisas, et kui veel septembri alguses oli nakatumine suurem noorte inimeste seas, siis oktoobriks on graafik muutunud ning 40 kuni 41 protsenti haigestunutest on vanemad kui 50 aastat.

Popov märkis, et viimaste päevade väiksemad nakatunute arvud võivad olla petlikult rahustavad. "Inimesed näevad, et haiglaravil pole just palju inimesi ja siis tekib petlik tunne, et kõik on korras ja koroonaviirus pole enam ohtlik. Ma pean ütlema, et nii see pole. Need, kes viibivad täna intensiivravis, on tõend selle kohta, et koroonaviirus on endiselt ohtlik. Viiruse kulg on sama raske kui kevadel," lausus Popov.

Tallinn alustab maski kandmise kampaaniat

Terviseamet soovitab kanda ühistranspordis ja rahvarohketes kohtades, kus distantsi hoidmine pole võimalik, maski, ütles Popov.

Popov tõi välja ka regioonid, kus suure nakatumisnäitaja tõttu peaks maski kandma: Ida-Virumaa, Tallinn, Maardu, Võrumaa.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles kolmapäeval, et Tallinn alustab oma raha eest maski kandmist propageerivat kampaaniat. Läbirääkimised toimuvad tema sõnul ka erasektoriga, et linn saaks kasutada ärireklaampindu.

"Loodame, et kampaania kulud pole suured. Tallinna sõnum on kindel: kanname maske, rakendame ennetusmeetmeid, selleks, et vältida piiranguid," ütles Kõlvart.