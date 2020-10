Mullu põhjustati liikluskindlustuseta üle 600 avarii

LKF-i juhatuse liige Lauri Potsepp selgitas, et kindlustuse puudumisel tuleb inimestel kahju ise korvata ning kindlustusandjatelt tagasinõude saabki iga-aastaselt ligi 600 autojuhti.

"Kuigi levinud arvamuse kohaselt on tegemist vähe seaduskuulekate inimestega, on see ekslik arvamus. Enamik juhtudel on tegemist täiesti harilike seaduskuulekate kodanikega, kes on unustanud kindlustuslepingu pikendamata või sõidavad teise inimese autoga, eeldades, et sel on kehtiv liikluskindlustus," selgitas Potsepp.

Nii kindlustusseltsid kui LKF saadavad meili teel liikluskindlustuse meeldetuletusi ning LKF saatis tänavu esimesel poolaastal kokku 50 000 meeldetuletust.

LKF on liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo, liikluskindlustuse registri pidaja ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja.

Fond hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab see liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.