Gripivaktsiin hakkab Eestis juba otsa lõppema

Gripivaktsiinist on saanud defitsiit juba vaktsineerimise alguses. Perearstid kahtlustavad, et ravimite hulgimüüjad mängivad kokku nende apteekidega, kus saab kohapeal vaktsineerida. Hulgimüüja kinnitusel on inimeste huvi sel sügisel lihtsalt nii suur, et vaktsiini kõigile soovijatele ei jätku. Eesti on kogu oma vaktsiini kätte saanud ja juurde seda tulemas ei ole.

Sel sügisel tuleb Eesti perearstidel gripivaktsiini tikutulega taga otsida, Jüri perearst Alina Terep alustas vaktsiini muretsemisega juba augusti lõpus, ligi 270 doosi õnnestus tal saada, kuid teist sama palju oleks veel vaja.

"Alates sellest esmaspäevast ehk viiendal oktoobril ma esitasin neli allkirjastatud tellimuslehte neljas eri apteegis ja mitte ühtegi positiivset vastust," rääkis Terep. "Need vaktsiinid, mis külmkappides seisavad, kuuluvad vaktsineerimist teostavale firmale."

Perearstidel, aga ka sotsiaalministeeriumil on tekkinud kahtlus, et hulgimüügifirmad eelistavad vaktsiinide müümisel neid apteeke, kus inimesi kohapeal vaktsineeritakse.

Ravimite hulgimüügi firma Tamro Eesti tegevjuht Tanel Kuusmann sellega ei nõustu. "Dooside kogus, mis apteegis kasutatakse, on üldkogusest nii väike osa, et meie puhul ma tean, et see jääb suurusjärku 3 protsenti kõikide dooside arvust ehk see kindlasti ei ole põhjus, miks pererarstidele ei jätku," rääkis Kuusmann.

Tema sõnul on vaktsiininappuse põhjuseks hoopis suurem nõudlus, pealegi eraldasid tootjad Eestile väiksema koguse kui mullu. Arvestades inimeste huvi, oleks Eesti tänavune vaktsiini kogus võinud olla veerandi võrra suurem. Hulgimüüja kinnitusel jagati vaktsiini eeltellimuste alusel võrdselt kõigile soovijatele."Kahjuks ükski klient ei saanud seda kogust, mida nad algselt soovisid saada või broneerisid," tõdes Kuusmann.

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisa sõnul ei saa öelda, et vaktsineerimist pakkuvad 32 apteeki oleksid saanud hulgimüüjatelt rohkem vaktsiini kui teised.

"On mõned apteegid, kes on ostnud tuhat doosi, aga on ka neid, kes on ostnud 20 doosi. Täpselt sama saab öelda nende apteekide kohta, kus vaktsineerimist ei toimu," rääkis Kiisk.

Märkimisväärsed kogused vaktsiini on saanud suuremad haiglad, kiirabi, terviseamet hooldekodude elanike vaktsineerimiseks, aga ka kaitsevägi ja töötervishoiuarstid. Kui mullu jäi Eestil üle ligi 40 000 doosi gripivaktsiini, mis kas hävitati või saadeti teistesse riikidesse, siis tänavu tuleb Eestil otsida lisavaktsiini.

"Me oleme tootjatega rääkinud, et kui nüüd siin Eestist saab vaktsiin otsa, siis nad püüavad leida Euroopa Liidu teistelt turgudelt võimalusi siia vaktsiini tuua," ütles Kiisk.

Kuusmanni sõnul seda tõenäoliselt ei juhtu, sest suur nõudlus gripivaktsiini järele on kogu Euroopas. Jüri perearsti need selgitused ei rahulda, sest kui apteekides vaktsineeritakse nii vähe, siis kus küll on need 140 000 doosi ja miks ta neid tellida ei saa.