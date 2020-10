Soome terviseameti poolt Eestile näidatud 46,4 peegeldab meie esmaspäevast seisu, Eesti terviseameti poolt teisipäeval avaldatud andmete järgi on see näitaja veelgi madalam 44,8.

Eesti nakatumisnäitaja on nädalavahetusest madalam ka kui Lätis, kus see on praegu 56,6. Leedu vastav näitaja on 64,6 ja Rootsil 74,5.

Soome uutest nakatunutest 83 elab Vaasas või selle ümbruses, 53 Helsingis ja 34 Jyväskyläs.

Kokku on Soomes alates pandeemia algusest registreeritud 12 499 nakatunut, surnud on viiruse tõttu 346 inimest.

Leedus 118 koroonapositiivset

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 118 uut koroonanakkuse juhtu, suri kolm COVID-19 haiget, vahendas BNS teisipäeval tervishoiuministeeriumi teadet.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 6366 inimest, praegu on aktiivseid haigusjuhte 3386. COVID-19-st on tervenenud 2842 inimest.

COVID-19 tõttu on Leedus surnud 106 inimest, veel 32 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Lätis 75 uut nakatunut

Läti teatas teisipäeval 75 uuest nakatunust, ööpäevaga testiti 4433 inimest.

COVID-19 tõttu suri Lätis üks patsient, esmaspäeval viidi haiglasse kümme nakatunut.

Kokku on koroonaviiruse tõttu Lätis haiglas 70 inimest, kelles üheksa seisund on raske.

Lätis on pandeemia jooksul tehtud 368 445 koroonatesti, leitud 2840 nakatumist, paranenud on 1325 inimest.