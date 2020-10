Leedus avastati viimase ööpäeva jooksul 139 uut koroonaviirusega nakatunut, viiruse tagajärjel suri kolm inimest, teatas riigi terviseamet (NVSC) kolmapäeval, Teisipäeval oli Leedus 118 uut koroonapositiivset.

Viimase ööpäevaga tehti Leedus 8139 COVID-19 testi, kokku on riigis tehtud 860 137 koroonatesti.

Viimase 24 tunni jooksul avastatud nakatunutest 20 on pärit mõnest koolist, lisaks on uueks nakkuskoldeks tunnistatud välismaalaste registreerimiskeskus Pabrades. Kokku on koldelise päritoluga 60 nakatunut. Muret teeb aga see, et üha suurema osa nakatunute puhul ei ole teada, kus ta koroonaviiruse sai, ütles Rolanda Lingiene riigi terviseametist.

Kokku on Leedus tuvastatud 6505 nakatumist, aktiivseid juhtumeid on 3461, paranenud on 2903 inimest.

Viiruse tagajärjel on surnud 109 inimest, lisaks on 32 COVID-19 patsienti on surnud muul põhjusel.

Praegu on Leedus koroonaviiruse tõttu haiglas 141 patsienti, neist 18 on intensiivravi osakonnas, teatas tervishoiuministeerium. Isolatsioonis on Leedus 34 747 inimest.

Lätis 102 uut nakatunut

Uute koroonapositiivsete arv kasvas ööpäevaga ka Lätis. Kui teisipäeval teatas Läti haiguste kontrolli ja ennetamise amet 75 uuest nakatunust, siis kolmapäeval oli uusi nakatunuid 102.

Ööpäevaga testiti Lätis 5078 inimest.

Lätis on COVID-19 tõttu praegu haiglas 75 inimest, neist kaheksa on raskes seisundis.

Pandeemia algusest on Lätis tehtud 373 523 testi, avastatud 2942 nakatunut, tervenenud on 1325 patsienti.

Soomes 204 uut nakatunut

Soome terviseamet teatas kolmapäeval 204 uuest koroonaviirusega nakatunust, neist täpselt pooled avastati viimase ööpäeva jooksul Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas. Helsingi linnas oli 55 uut nakatunut, 47 Vaasa haiglapiirkonnas ja 13 Turu linna ümbritsevas Päris-Soome haiglapiirkonnas.

Kokku on nüüd Soomes avastatud 12 703 koroonaviirusega nakatunut.

Ühtegi uut surma viimase ööpäevaga ei lisandunud, koroonaviiruse tõttu surnute arv püsib 346 juures.

Teisipäeval teatas Soome 287 uuest nakatunust.