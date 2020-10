Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et kuna annetused erakondadele on teravdatud tähelepanu all, siis võttis ta pärast Hillar Tederi suurannetuste laekumist temaga isiklikult ühendust ja Tederi kinnitusel oli suurannetuse ajendiks valitsuse toetus Rally Estoniale. Porto Franco toetamisest polnud Korbi sõnul juttugi.

"Kuna annetuste osas on nüüd eriline tähelepanu, siis olen Hillar Tederiga suhelnud peale seda, kui ta on oma annetused teinud. Tema kinnitas mulle, et ta toetab Keskerakonna poliitikat ja et ta on rahul sellega, mis valitsus teeb. Ja eraldi ta tõi välja Rally Estonia korraldust ja ütles, et ta on väga rahul sellega, et valitsus leidis võimaluse toetada Rally Estonia läbiviimist ja see ajendas teda annetust tegema," ütles Korb "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga ma arvan, et kindlasti võib ka tema käest küsida, mis olid need põhjused, miks ta toetas Keskerakonda," lisas Korb.

"Aktuaalse kaamera" reporter Anne Raiste ütles Korbile, et küsimusi tekitab Hillar Tederi poja Rauno Tederi juhitavale Porto Franco kinnisvaraarendusele soodsa laenu andmine valitsuse poolt. Ta küsis, kas Tederi suurtoetus Keskerakonnale ei või olla seotud valitsuse antud laenuga Porto Francole.

"Seda ma ei oska kommenteerida, sellest meil ei olnud juttu," vastas Korb.

Hillar Teder tegi annetuse kahes osas, 1. juulil annetas ta Keskerakonnale 30 000 eurot ning samuti 30 000 eurot 9. septembril. Kredexi nõukogu arutas Porto Francole 39,4 miljoni euro suuruse laenu andmist juuli algul ning valitsus kiitis laenu andmise heaks 3. septembril.

Eelmisel aastal annetas Teder Keskerakonnale 50 000 eurot. Majandusminister Taavi Aas (KE) on varasemalt öelnud, et Porto Franco juhi Rauno Tederi isa Hillar Tederi suurannetused erakondadele ei ole valitsuse otsusega seotud.