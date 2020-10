USA presidendivalimiste eelhääletus purustab rekordeid

Kui 2016. aasta USA presidendivalimistel oli samaks ajaks eelhääletusel oma hääle andnud kuus miljonit inimest, siis praeguseks on üle riigi hääletusel osanud 22 miljonit inimest.

Hääletamise arvu suurenemise taga on koroonaviiruse levik, sest inimesed otsivad valmispäeval hääletamisele alternatiive, vahendab BBC.

Näiteks Ohio osariigis, mis on ka valimiste üks kaalukeele-osariike, on praeguseks kirja teel oma hääle andnud 2,3 miljonit inimest. Seda on kaks korda rohkem kui 2016. aastal.

Praegustest tulemustest selgub, et demokraadid on saanud vabariiklastest üle kahe korra rohkem hääli.

Lisaks nähtub, et suured valijanumbrid on naiste ja mustanahaliste seas. Seda võivad mõjutada vastumeelsus president Donald Trumpi suhtes või suvel toimunud erinevad meeleavaldused, mis olid ajendatud George Floydi surmast.

Mõnes kohas on inimesed pidanud järjekorras ootama ligi 11 tundi, et oma hääl anda. Ka on eelhääletusel kasvanud noorte osakaal.