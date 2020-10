Balti riikide ühisettevõte RB Rail nõukogu nimetas kolmeks aastaks ametisse kokku kolm uut juhatuse liiget. Uus juhatus esindab kõiki projekti edukaks elluviimiseks vajalikke pädevusi, milleks on projekti planeerimine ja kontroll, tehniline ja inseneriteaduse tipptase, finantsplaneerimine ning strateegia ja sidusrühmade juhtimine, teatas ettevõte.



Lisaks Driksnale asub tehnilise tegevdirektorina juhatuse liikmeks rahvusvahelise taustaga kiirraudteespetsialist Marc-Philippe El Beze. Finantsjuhina asub juhatuses ametisse infrastruktuuri haldamise ja arendamise spetsialist Priit Treial.



"Tänane ametisse nimetamine on veel üks oluline verstapost Rail Baltica projekti elluviimisel," ütles nõukogu esimees Anri Leimanis. "Uuel meeskonnal on laiaulatuslik kogemus projekti tehnilise teostamise ja sidusrühmade vaheliste suhete edendamise alal. Ametisse asuv tehniline juht Marc-Philippe El Beze on staažikas kiirraudteede ehituse juht, kellel on aastakümnete pikkune praktiline kogemus mitmelt poolt maailmast."

"Agnis Driksna juhtimisel on Rail Baltica ühisettevõte jõudnud edukalt peamiste verstapostideni ja jätkanud projektide elluviimist hoolimata COVID-19 kehtestatud piirangutest. Tema töö hõlmas projekteerimistegevuse järjepidevat arengut, paremat projekti kavandamist ja aruandlust ning täiendava EL-i ja riikliku rahastamise hankimist," põhjendas Leimanis seni oma ametikohal ajutiselt töötanud Driksna alaliselt ametisse nimetamise otsust.

Ametist lahkusid finantsdirektor Ignas Degutisja ajutine tehnikadirektor Kaido Zimmerman. Zimmerman jääb ettevõtte planeerimis- ja konstrueerimisosakonna juhiks.