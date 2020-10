Üle 100 nakatumise tuli juurde Vilniuses ja selle lähiregioonis, teatas Leedu rahvusringhääling LRT. Kokku on Leedus koroonaviirus testitud 6760 inimesel.

Möödunud ööpäeval suri ka üks inimene ning koroonaviirus on kokku nõudnud Leedus 110 inimese elu.

Koroonateste tehti Leedus möödunud ööpäeval 7823. Kokku on Leedus tehtud 867 000 koroonatesti.

Lätis lisandus 114 koroonapositiivset

Lätis lisandus möödunud ööpäevaga 114 uut koroonapositiivset, vahendas Läti rahvusringhääling LSM riigi terviseameti teadet.

Möödunud ööpäevaga tehti Lätis 4667 koroonatesti. Kokku on Lätis tehtud ligi 378 000 testi, millest positiivsed on olnud 3056.

Haiglaravil on koroonaviirusega Lätis 70 patsienti, neist üheksa on raskes seisus.

Soomes tuli juurde 241 koroonaviirusesse nakatunut

Enim lisandus uusi nakatunuid Helsingisse (67), Jyväskylässe (38), Espoosse (25) ja Vaasasse (24).

Soome peaminister Sanna Marin ütles, et veel neljapäeval ananb valitsused välja uued soovitused, mis hakkavad mõjutama inimeste igapäevaelu.

Kokku on Soomes tuvastatud 12 944 koroonaviirusesse nakatumist, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Venemaal lisandus 13 754 nakatunut

TASS-i vahendatud ametlikel andemetel nakatus Venemaal koroonaviirusega möödunud ööpäeval 13 754 inimest. Kokku on Venemaal kinnitatud 1 354 163 koroonaviiruse nakkust.

Möödunud ööpäevaga suri Venemaal koroonaviiruse tõttu 286 inimest, kokku on viirus ametlikel andmetel nõudnud idanaabrite juures 23 491 inimese elu.

Venemaa on nakatumiste arvult maailmas neljas riik - rohkem on nakatumisi olnud USA-s, Indias ja Brasiilias. Selle statistika tõelevastavus on küsitav, ennekõike Hiinast tulevate andmete tõttu.