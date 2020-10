Eelhääletamist jälgiva organisatsiooni U.S. Elections Project andmeil ületab eelhääletanute arv juba rohkem kui nädal enne valimispäeva 2016. aasta presidendivalimistel eelhääletamise osaluse mäekõrguselt - siis osales eelhääletusel 47 miljonit kodanikku.

Laekunud andmete põhjal prognoosib U.S. Elections Project, et tänavu käib hääletamas umbes 150 miljonit inimest, mis teeks osaluseks 65 protsenti. See on kõrgeim presidendivalimistel osaluse määr alates 1908. aastast.

Analüütikute hinnangul võib kõrgemat osalust eelhääletusel seletada inimestega sooviga hoiduda koroonaviirusega nakatumisest, kui nad läheks valimispäeval oma häält andma. USA-s on COVID-19 tõttu surnud 225 000 inimest ning miljonid on nakatunud.

Samas näitab kõrge osalus ka valijate suurt huvi öelda oma sõna praeguse presidendi, vabariklase Donald Trumpi ja Demokraatliku partei kandidaadi Joe Bideni vastasseisus.

Eelhääletusest arvatakse suuremat kasu demokraatidele, kuna nende toetajad on juba ajalooliselt enam eelhääletusel osalenud. Samas vabariiklasi on pannud posti teel hääletamises kahtlema president Trumpi viited, justkui võiks eelhääletamine pakkuda suuremaid võimalusi võltimiseks.

Arvatakse, et üleriigiliselt jagunevad eelhääletusel antud hääled 2:1 demokraatide kasuks.