Trump ja Biden astusid valimisüritusel üles erinevates telejaamades

Kandidaatide ülesastumised erinevates telejaamades parima vaadatavuse ajal otsustati korralda pärast seda, kui kahe rivaali neljapäevaks kavandatud silmast-silma väitlus Trumpi koroonadiagnoosi järel ära jäi. Trump leppis telekanaliga NBC kokku vabaõhuareeni Miamis, Biden korraldas oma ürituse Philadelphias telekanaliga ABC.

Üritused algasid koroonapandeemia teemadel, mis mängib Ühendriikides haiguspuhangu hoogustumist arvestades valimistel olulist rolli.

Biden alustas rünnakuga, et tema hinnangul ei tee president Trump endiselt midagi koroonaviiruse pandeemia ohjeldamiseks.

"Oleme olukorras, kus on surnud 210 000 inimest ja mida ta teeb? Mitte midagi. Ta ei kanna endiselt maske," süüdistas Biden televisioonis edastatud kampaaniakõnes.

Trump kaitses vastuseks raevukalt oma administratsiooni rakendatud meetmeid pandeemia leviku tõkestamiseks ja kinnitas, et see on peaaegu läbi.

"Me oleme selles osas ümber nurga jõudnud," sõnas Trump viiruse teemadel kõneledes.

Trump, kelle arstid koroonaviirusest tervenenuks tunnistasid, lõpetas just oma kampaaniaüritused kaalukeeleosariikides.

USA president ei vastanud neljapäevasel kohtumisel otseselt küsimusele, kas talle tehti koroonatest juba enne eelmist televäitlust Bideniga.

Trump ütles, et ei mäleta, kas talle tehti test debatipäeval või päev varem.

Trump kordas valimisüritusel ühtlasi, tal puuduvad täielikult igasugused haigustunnused. NBC andmetel kinnitas ka riikliku terviseameti juht Anthony Fauci, et võib üsna suure tõenäosusega väita, et Trump ei levita enam viirust.

Biden jätkas valimisüritusel lubadusega, et tühistab Donald Trump kehtestatud maksukärped vaid rikaste osas.

Trumpi ametiajal tehtud maksukärbetest said Bideni sõnul kasu vaid Ühendriikide elanikkonna kõige rikkamad inimesed ehk nii umbes kümnendik protsenti.

Biden lubadusel ei ei suurenda tema maksukava kellegi makse, kes teenivad alla 400 000 dollari aastas, kuid kriitikute hinnangul kasvavad tegelikkuses siiski ka keskklassi maksud.

Valimisüritusel pidi Biden taaskord kaitsma ka oma kunagist väljaütlemist selle kohta, et afroameeriklasest hääletaja ei ole mustanahaline, kui ei oska valida tema ja Trumpi vahel.

Biden kinnitas seekordses mustanahaliste valijate poole pöördumises, et on pühendunud õigussüsteemi puuduste ja majandusliku ebaõigluse parandamisele ja on nendes teemades ametisolevast presidendist tunduvalt parem.

Biden rääkis üritusel pikemalt ka Ameerika poliitilisest lõhestatusest ja avaldas lootust, et suudab rahva sellest hoolimata ühendada.

"Ma kavatsen muuta kogu poliitilist õhustikku. Vihapidamine ei toimi. Peame muutma üksteisega suhtlemise viisi," manitses demokraatide presidendikandidaat.