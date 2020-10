Reformierakond hoiab Tallinnas veel liidripositsiooni

Valimisealiste kodanike eelistuste järgi on oktoobris Tallinnas populaarseim erakond kuu varem selle positsiooni haaranud Reformierakond. Keskerakonna toetus Tallinnas on aga taas kasvamas.

Oktoobris oli Tallinna valimisõiguslike kodanike toetus Reformierakonnale 34 protsenti ja Keskerakonnale 29 protsenti.

Septembris tõusis toetus Reformierakonnale 35 protsendile, samas kui Keskerakonna toetus oli vaid 20 protsenti.

Neid tulemusi ei saa üks-üheselt üle kanda eelseisvate kohalike omavalitsuste valimiste konteksti, sest küsitlus oli tehtud riigikogu valimiste olukorda silmas pidades ehk esindab vaid valimisõiguslike Eesti kodanike seisukohti. Kohalikel valimistel on valijate ring laiem ja vene hääle kaal suurem.

Toetus mujal Eestis

Keskerakond on populaarseim erakond Ida-Virumaal toetusega 43 protsenti ning Lõuna-Eestis toetusega 26 protsenti.

Reformierakonna ja Keskerakonna toetus on praktiliselt võrdne Põhja Eestis, kus kummagi erakonna toetus on 26 protsenti.

EKRE on 26-protsendilise toetusega populaarseim erakond Lääne-Eestis ja ka Kesk-Eestis, kus nende toetus on 31 protsenti.

Sugu

Võrreldes naistega on meeste seas septembris enam EKRE toetajaid (meestest 22 ja naistest 14 protsenti), vähem aga Sotsiaaldemokraatide toetajaid (meestest viis protsenti ja naistest 12 protsenti). Ülejäänud erakondade toetus on meeste ja naiste seas augustis võrdne.

Vanus

Alla 35-aastaste seas on jätkuvalt kõige populaarsem erakond Reformierakond, mida toetab 30 protsenti 15-24-aastastest ja 40 protsenti 25-34-aastastest. 15-24-aastaste seas on populaarsuselt järgmine Eesti 200, mida toetab 21 protsenti. 25-34-aastaste seas aga Keskerakond 16 protsendilise toetusega.

35-49-aastaste seas on Reformierakonna ja Keskerakonna toetajaid praktiliselt võrdselt – Reformierakonda toetab 28 protsenti ja Keskerakonda 26 protsenti selles vanuses küsitletutest.

Vanuserühmas 50-64 on Keskerakond populaarseim – seda toetab 29 protsenti, populaarsuselt järgmine on EKRE toetusega 20 protsenti.

65-74-aastaste seas on Keskerakonna ja EKRE võrdselt populaarseimad – Keskerakonda toetab 32 protsenti ja EKRE-t 30 protsenti selles vanuses küsitletutest. Vanimas vanuserühmas ehk 75-aastaste ja eakamate seas on Keskerakond 42-protsendilise toetusega tugeval liidripositsioonil, järgnevad Reformierakond (18 protsenti) ja EKRE (15 protsenti).

Kokkuvõttes on Keskerakonna toetus kõrgeim 75-aastaste ja eakamate seas, Reformierakonna toetus 25-34-aastaste seas, EKRE toetus 65-74-aastaste seas ning Eesti 200 toetus 15-24-aastaste seas.

Rahvus

Eestlaste seas on jätkuvalt toetuselt esikohal Reformierakond (28 protsenti), millele järgnevad pea võrdse toetusega Keskerakond (21 protsenti) ja EKRE (19 protsenti). SDE-d toetab 10 protsenti, Eesti 200-t kaheksa protsenti, ja Isamaad kuus protsenti Eesti rahvusest valijatest.

Muudest rahvustest valijate seas on jätkuvalt kõrgeim Keskerakonna toetus (58 protsenti). Reformierakonda toetab 13 protsenti, EKRE-t 12 protsenti, Eesti 200-t kuus protsenti, SDE-d kaks protsenti ja Isamaad üks protsenti muudest rahvustest valijaist.

Haridus

Kõrgharidusega inimesed toetavad kõige sagedamini Reformierakonda (35 protsenti), kutse-, kesk- või keskeriharidusega inimesed Keskerakonda (28 protsenti) ning alg- või põhiharidusega inimesed võrdselt sageli nii EKRE-t (30 protsenti) kui Keskerakonda (29 protsenti). Kõrgharidusega inimeste seas on EKRE toetus keskmisest madalam (11 protsenti).

Sissetulek

Reformierakonna toetus on jätkuvalt kõrgeim suurima sissetulekuga elanikkonnarühmas - inimestest, kelle netosissetulek pereliikme kohta ületab 1000 eurot kuus, toetab Reformierakonda 41 protsenti. Kuni 1000-eurose isikliku sissetulekuga inimeste seas on populaarseim erakond Keskerakond (erinevates sissetulekurühmades jääb toetus 29-40 protsendi juurde, sealjuures mida madalama sissetulekuga rühmaga on tegu, seda kõrgem on toetus). SDE toetus on keskmisest madalam kuni 400-eurose sissetulekuga inimeste seas (kaks protsenti). Ülejäänud erakondade toetus sissetulekurühmade võrdluses selgesuunaliselt ei erine.