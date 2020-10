"Skandaalid on pinnapealne virvendus olnud, tegelikult tähendab enda reitingu tõstmine, et sa teed kindlate valijarühmadega pidevalt tööd," sõnas Stamberg.

Samost arvas, et Mart Helme skandaal võib aga EKRE toetusnumbreid kasvatada, eriti just vene valijate seas, sest Helme andis venekeelse intervjuu, mille läbi suhtles just vene valijatega.

"Küsitluste põhjal võib öelda, et vene valija on sotsiaalselt oluliselt konservatiivsem. Väga võimalik, et näeme kuu aja pärast, et EKRE-l on vene valijate seas paar protsendipunkti juures," lisas ta.

Kiisleri sõnul võib aga Keskerakonna vene valijate seas tekkida Helme skandaali tõttu vastuolu.

"Keskerakonna venekeelne valija on konservatiivsem, tema usuline taust on teistsugune ja Keskerakonna eesotsas on mõnes mõttes liberaalid," ütles Kiisler ja tõi näiteks Ratase, Repsi ja Kõlvarti.

Stamberg sõnas, et tema hinnangul peaks vene valija jõudma punkti, kus ta teadvustab, et Eestis on selline partei nagu EKRE ning mõistma väärtusi, mille eest nad seisavad. Stamberg lisas, et ta ei oleks väga kindel, et kõik valijad sellest veel aru saavad.

Reformierakond ei tohiks palju Keskerakonda rünnata

Samost arvas, et paljud kommentaarid Reformierakonna esimehe Kaja Kallase suunal olid liialt kriitilised ja ebaõiglased, sest ükski valitsuspartei ei olnud kriisi ajal valmis rääkima teiste erakondadega uue koalitsiooni moodustamisest.

"Kui kaugele saab (Reformierakond) minna Keskerakonna ja Jüri Ratase, ütleme pehmemalt, avaliku kritiseerimisega. Mingi hetk on see variant laual, et võib-olla tuleb teha koos valitsust," ütles Samost ja lisas, et tulevikus võib näha olla ka Reformierakonna ja EKRE ühist valitsuskoalitsiooni.

Stamberg nõustus, et nn punaseid jooni praegu maha tõmmata ei saa ja öelda, et mõne parteiga kunagi koostööd ei tehta.

EKRE ja Keskerakond konkureerivad omavahel

Kiisler ütles, et samas on EKRE ja Keskerakond populaarsed sarnastes valijagruppides.

"Poliitikas su suurimad konkurendid on alati erakonnakaaslased või need erakonnad, kellega sa võistled samade valijagruppide pärast," selgitas ta.

Stamberg ütles, et EKRE saab praegu väga hästi aru, et valijabaasi kasvatamiseks tuleb olla kogu aeg pildis ning teha tööd kõikidel rinnetel. Ta lisas, et oluline on, et valijad teaksid nimesid, kes erakonda kuuluvad.

Samost ütles, et see on ka EKRE suurim nõrkus, et nende kõik liikmed ei ole võrdselt pildil olnud ja tähelepanu koondub pidevalt meedias olevatele poliitikutele.