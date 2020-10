Kantar Emor: Reformierakonna toetus oktoobris kasvas aasta kõrgeimaks

Kuigi Reformierakonna toetus langes maikuus Emori andmetel 24 protsendi peale, on see olnud aasta vältel stabiilselt 30 protsendi juures. Kaja Kallase juhitud opositsioonipartei toetus oktoobrikuus on aga kõrgeim, mis see 2020. aastal olnud on - 33 protsenti ehk ühe protsendipunkti võrra kõrgem septembrist.

Teisel kohal on jätkuvalt Keskerakond, kelle toetus langes ühe protsendipunkti võrra 17 protsendi peale.

Kui koalitsioonis oleva Keskerakonna toetus langes ühe protsendipunkti võrra, nägid teised koalitsioonierakonnad väikest tõusu: EKRE toetus kasvas septembriga võrreldes kahe protsendipunkti võrra 15 protsendi peale ning Isamaa toetus nihkus viie protsendi pealt kuuele.

Eesti 200 toetus püsis oktoobrikuus sama - 13 protsenti. Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes on olnud nendega aasta vältel stabiilselt samal pulgal, aga kaotas ühe punkti ning on 11-protsendilise toetusega viiendal kohal.

Eestimaa Roheliste toetus oli uuringufirma andmetel oktoobrikuus kolm protsenti ning Eesti Tulevikuerakonna toetus oli kaks protsenti.

Koalitsiooniparteide kogutoetus oli oktoobrikuus 38 protsenti, koalitsioonierakondade toetus oli 44 protsenti.

Kantar Emor kasutab oma uuringu valimiks kontaktide baasi, kus on ligikaudu 30 000 vastajakontakti, kellest kord kuus küsitletakse juhuvalimiga soo, vanuse, rahvuse ja elukoha järgi 1000, saades esindusliku pildi Eesti täisealistest kodanikest.