Reikop ütles ERR-ile, et nad pole veel sajaprotsendilist otsust kohtusse pöördumise osas langetanud, kuid kaaluvad selle tegemist.

"Paljud juristid on kirjutanud, et on nõus meid tasuta esindama, idufirmade liit on öelnud, et nad korjavad vajaliku raha kokku /---/, ühiskondlik toetus on nii suur ja kõik ütlevad, et me peaksime pöörduma kohtu poole," selgitas Reikop.

Reikop rõhutas, et see ei ole seotud ainult tema ja Lõbuga, vaid kõigiga, kes rahvusringhäälingus töötavad.

Lisaks puudutab selline sõnavõtt laiemalt kõiki ajakirjanikke, täpsustas Reikop.

Reitelmann eemaldas postituse reede hommikul.

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann tegi EKRE esimehele Martin Helmele ettepaneku kutsuda erakonna poolt nõukogusse nimetatud Reitelmann solvava käitumise pärast tagasi.

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose kirjutas pöördumises ERR-i töötajatele, et kuigi postitus ise on nüüdseks kustutatud, ei tähenda see nagu seda ei olekski olnud. "Juhatus mõistab sellised solvavad sõnavalingud ühemõtteliselt hukka."