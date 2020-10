Helme sõnul ei lepi ta sellega, et Veidemanni hinnangul ei sobi EKRE liige Urmas Reitelmann ERR-i nõukogusse, kuna viimane ei täida Veidemanni sõnul Rahvusringhäälingu seaduse paragrahvi, mis ütleb, et nõukogu liige peab oma kohustusi täitma Rahvusringhäälingule lojaalselt ning nõukogu liikmele vajaliku hoolega.

"Tegelikult on just vastupidi. Tegelikult on just Reitelmann olnud see, kes alates oma nõukogusse saamisest on nõudnud nii juhatuselt kui nõukogult, et täidetaks vajaliku hoolega ERR seaduse paragrahve 4, 5, 6 ja 31, mis nõuavad, et meediaasutus oleks tasakaalustatud, erapooletu, soliidne, perekeskne ja rahvuslik. Sama nõudsin mina eelneval neljal aastal. Tulutult. Neid paragrahve ERR seadusest ei soovita lihtsalt näha," kirjutab Helme Facebookis.

"Reitelmann tuli nõukogust ära. Ma kutsun Sind, Rein, samuti sealt lahkuma. Ilmselgelt ei ole sa oma nõukogu esimeheks oleku ajal suutnud tagada ERR seaduse täitmist. Nagu ka mitte juhatus. Olen jõudnud arusaamisele, et seda teilt eeldada pole kahjuks enam võimalik. Nii ei saa enam jätkata," lisab ta.

Urmas Reitelmann solvas eelmise nädala neljapäeva õhtul tehtud Facebooki postituses räigelt "Ringvaate" saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbut, nimetades neid sodomiitideks.

ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann tegi seepeale EKRE esimehele Martin Helmele ettepaneku kutsuda erakonna poolt nõukogusse nimetatud Urmas Reitelmann solvava käitumise pärast tagasi. Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga teatas seepeale samuti, et reformierakondlased algatavad EKRE riigikogu saadiku Urmas Reitelmanni tagasikutsumise rahvusringhäälingu nõukogust.

Reitelmann eemaldas postituse reede hommikul ning andis esmaspäeval EKRE fraktsioonile teada, et lahkub ERR-i nõukogust.